ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
259
Время на прочтение
1 мин

Не крылышки и не бедра: какое мясо идеально подходит для бульона — недорогое и питательное

Мечтаете о наваристом и ароматном бульоне? Совершенно не обязательно тратить деньги на самое дорогое мясо.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Какое мясо идеально подходит для бульона.

Какое мясо идеально подходит для бульона. / © Фото из открытых источников

Многие считают, что для наваристого супа нужны только классические части мяса, но есть продукт, который мы часто игнорируем в магазине. И зря! Ведь именно он способен подарить бульону глубину вкуса, легкость и питательность, которые трудно достичь с другими видами мяса.

Речь идет о куриных сердечках. Этот простой и недорогой ингредиент является настоящим кладом для хозяйки. В сочетании с морковью, сельдереем и петрушкой они создают бульон с нежной текстурой и насыщенным ароматом, который удивит даже привередливых гурманов.

Почему стоит выбирать именно куриные сердечки:

  • Высокая питательная ценность. По сравнению с грудками или бедрами они содержат больше железа, поэтому прекрасно подходят для тех, кто имеет анемию или чувствует усталость.

  • Польза организму. Сердечки богаты витаминами группы B, в частности B12, поддерживающими работу нервной системы и способствующими образованию эритроцитов.

  • Ценные минералы. Цинк укрепляет иммунитет и ускоряет заживление, фосфор заботится о здоровье костей и зубов, а селен действует как мощный антиоксидант.

  • Коллаген для нежности. Во время варки сердечки отдают в бульон большое количество коллагена, благодаря чему он приобретает бархатную текстуру и легкую желейность.

В результате вы получаете не просто более дешевый вариант мяса, а настоящий секрет кулинарного успеха. Куриные сердечки — это доступно, питательно и невероятно вкусно.

Дата публикации
Количество просмотров
259
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie