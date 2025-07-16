Где можно скрываться от Шахедов в деревне / © Facebook/Varta 1

Реклама

Где укрываться от дронов категорически запрещено, а какие места в селе для этого подойдут?

Самые опасные места

Верхние этажи домов

Часто “Шахеды” поражают именно верхние части домов, а потому нерационально прятаться на чердаке, мансарде или даже просто на втором-третьем этаже. Помните, что даже обломки перекрытий, крыш, конструкций и оконного стекла опасны для жизни.

Около стеклянных дверей, окон

При взрыве стекло является одним из самых опасных элементов. Из-за взрывной волны оно разбивается на тысячи мелких и острых обломков, летящих с очень высокой скоростью. Поэтому, даже если вы находились не в самом месте попадания, стеклянные двери или окна могут вызвать травмы, несовместимые с жизнью.

Реклама

Белая газовых баллонов, труб или легковоспламеняющихся материалов

“Шахеды” могут повлечь за собой значительный пожар, поэтому вы подвергаете себя особой опасности, если прячитесь рядом с дровами, сеном, деревом, газовыми трубами или баллонами. Иногда последствия могут быть более серьезными, чем сам удар дроном.

У автомобиля на открытой местности

На открытом пространстве невозможно укрыться. У машины оставаться также опасно, ведь она может взорваться или вспыхнуть. Помните, что обломки дронов могут разлетаться на большие расстояния.

Во временных сооружениях, имеющих слабое перекрытие

Небольшие здания, старые сараны, беседки или теплицы — не самое лучшее место для укрытия. Их конструкция точно не выдержит взрывной волны и дополнительно станет еще одним источником обломков.

В саду под деревьями

“Шахеды” могут лететь низко, поэтому деревья или кусты не подходят для укрытия. Деревья не смогут остановить взрывную волну, ветви легко сломаются, поэтому двор не лучший выбор.

Реклама

В подвале, где нет двух выходов

Хотя кажется, что подвал — это идеальное укрытие, однако важно, чтобы у него было два выхода. Иначе вы рискуете попасть в ловушку. Если он рухнет, человек может оказаться отрезанным от помощи.

Какие места в селе могут стать относительным укрытием

Надежный погреб или подвал

Если у вас крепкий подвал, имеющий бетонное перекрытие и не менее двух выходов, он может стать хорошим местом для укрытия.

Углубление в почве

Находясь на открытой местности, следует лечь в любое углубление в земле (яма, канава и т.п.). Так вы значительно снизите риск поражения обломками.

Внутренняя комната дома

Если подвала на территории нет, укройтесь во внутренней комнате без окон, подальше от наружных стен. Лучше всего, если между вами и наружной стеной будет две внутренние. Также можете сесть на пол у несущей стены.

Реклама

Даже если вы живете на селе, не игнорируйте сигналы тревоги. Помните, что укрытие, даже неидеальное, лучше, чем опасные места или полное отсутствие укрытия.