Не манка и не хлеб: добавьте в фарш этот ингредиент – котлеты будут сочными и нежными

Такое блюдо достаточно простое и быстрое в приготовлении, поэтому это отличный вариант для обеда или ужина.

Опытные хозяйки поделились своим секретом приготовления сочных и ароматных котлет. В фарш вместо хлеба или манки нужно добавить бекон. Он превратит обычные котлеты в изысканное ароматное блюдо, которое непременно понравится вашей семье.

Как приготовить сочные и ароматные котлеты с беконом

Ингредиенты:

500 граммов куриного фарша;

200 граммов бекона;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

1 яйцо;

перец, соль и специи по вкусу;

панировочные сухари.

Способ приготовления. Измельчите бекон, лук и чеснок, измельченный бекон нужно обжарить. Это придаст котлетам сочность и аромат. В глубокой емкости смешайте фарш, бекон, чеснок, лук, яйцо и специи. В конце добавьте панировочные сухари, они сделают котлеты воздушными и нежными. Фарш чуть-чуть отбейте, тогда структура котлет будет более плотной. Смажьте руки растительным маслом или водой и сформуйте котлеты. Обжаривайте котлеты на сковороде по 5 минут с обеих сторон до золотистой корочки. Затем сложите их на сковороду, накройте крышкой и протушите две минуты, чтобы они стали более сочными и нежными.

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Добавьте этот ингредиент в омлет — и не пожалеете: блюдо станет пышным, как облако.