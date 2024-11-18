Не начинайте звонок со слова "алло": какие правила телефонного разговора

Следует знать, как лучше начать беседу и что говорить точно не нужно.

Первые слова могут установить тон последующей беседы телефонного вызова. Использование популярных фраз "Алло, да, слушаю" может быть воспринято как невежливое или незаинтересованное. Есть другие фразы, которые помогут сделать разговор приятным.

Тренер по ораторскому искусству Павел Мацопа назвал пять правил телефонной беседы.

Начинать разговор следует с пприветствия "Доброе утро", "Добрый день", "Привет".

После этого спросите человека - комфортно ли ему общаться. Если ответ положительный, то продолжайте. Если нет, то спросите, когда можно перезвонить.

Завершая беседу, обязательно попрощайтесь и дождитесь последних слов собеседника. Ведь класть трубку раньше – не тактично.

Никогда не заканчивайте разговор первым, если звонили по телефону не вы. По этикету заканчивает беседу тот, кто позвонил.

Интересные факты

Слово "алло" в разных вариациях произносят во многих странах, но далеко не во всех. Где-то национальный колорит оказался гораздо сильнее.

В частности, связавшись с человеком из Португалии, вы с высокой вероятностью услышите слово "пронто", означающее готовность. Китаец в трубку скажет вам "вэй" – это такое достаточно формальное "эй".

В Израиле наряду с "алло" — национальное приветствие "шалом", то же в арабских странах со словом "мерхаба" — универсальным "привет". Необычный вариант в Казахстане, он произносится как "тиндап турмин" – буквально "слушаю".

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