- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 6446
- Время на прочтение
- 2 мин
Не надо ни поливать, ни подпитывать: эти цветы будут пышно цвести до самых морозов без ухода
Секрет этих растений в природной выносливости. Большинство из них имеют мощную корневую систему, которая извлекает влагу из глубины, а также способность накапливать воду в листьях. Именно поэтому они легко переживают засуху и не нуждаются в постоянном уходе.
Многие мечтают о клумбе, которая изобилует пышным цветом, но не нуждается в ежедневном уходе. И это вполне реально. Существуют растения, которые выдерживают жару, недостаток влаги и хорошо растут на бедной почве и все равно цветут даже до первых заморозков. Главное, правильно выбрать виды, адаптированные к таким неблагоприятным условиям.
Какие цветы растут почти без ухода и цветут до глубокой осени
Лаванда. Это одно из самых выносливых растений. Она хорошо переносит засуху, не нуждается в частом поливе и практически не требует подкормки. Однако цветет очень долго — вплоть до осени, наполняя сад ароматом и привлекая пчел.
Ехинацея. Идеальный вариант для тех, кто не хочет тратить время на уход. Она легко переносит жару, бедную почву и почти не требует внимания. Цветет обильно с лета до осени, добавляя яркие акценты в саду.
Очиток — настоящий чемпион по выживанию. Ему достаточно минимального количества влаги, а некоторые виды вообще растут на каменистой почве. Цветет ближе к осени, когда другие растения уже теряют свою декоративность.
Вербена. Неприхотливый и очень выносливый цветок, который легко переносит жару и нехватку воды. Она способна цвести непрерывно до самых заморозков, сохраняя яркость клумбы.
Чернобривцы. Один из самых простых вариантов для начинающих. Они быстро растут, почти не болеют и цветут с начала лета до осени. Хорошо переносят палящее солнце и не нуждаются в сложном уходе.
Астры и хризантемы. Это уже настоящие королевы осени. Они начинают активно цвести тогда, когда большинство растений уже отцветает, и могут держаться до первых сильных морозов, не требуя сложного ухода.