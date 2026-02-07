Не надо спешить, потому что урожая не будет: какое идеальное время для посева перца на рассаду

Когда сеять перец на рассаду / © Unsplash

Перец — одна из самых требовательных овощных культур, особенно на начальном этапе развития. Именно от того, когда вы посеете семена, зависит качество рассады, сила корневой системы и будущий урожай. Очень ранний посев, так же, как и поздний, может отрицательно сказаться на развитии растений. Поэтому важно выбрать оптимальный период, который обеспечит правильный световой день, стабильные уровни температуры и достаточное время для формирования крепкой рассады.

Какое идеальное время для посева перца на рассаду

Перец имеет долгий период вегетации — в среднем 110-150 дней. Поэтому его нужно сеять на рассаду. Но чрезмерная поспешность только вредит: рассада вытягивается, слабеет, корни уплотняются в контейнере, а сами растения труднее приживаются после высадки в почву.

Идеальные сроки посева перца зависят от региона, температуры дома и условий последующего посадки. В среднем специалисты советуют соблюдать следующие сроки:

Южные регионы: по 20 февраля.

Центральный регион Украины: по 28 февраля.

Западные и северные регионы: 1-15 марта.

Такие сроки посева позволяют получить прочную рассаду, которую можно высадить в открытый грунт или теплицу в середине или конце мая.

Почему нельзя сеять слишком рано

Многие огородники совершают ошибку, высевая перец слишком рано. Это нежелательно, потому что:

Зимой мало естественного света — рассада вытягивается.

Долгое пребывание в маленьком контейнере приводит к угнетению корней.

Растение может остановиться в росте после пересадки.

Истощенная рассада хуже переносит стресс и болезни.

Идеальное время для посева перца на рассаду — когда световой день уже достаточно длинный, а в квартире стабильно тепло.