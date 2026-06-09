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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
271
Время на прочтение
2 мин

Не навоз, не пепел, не селитра: чем подкармливать овощи летом, чтобы хорошо росли и плодоносили

В летний период главной задачей огородника является стимулирование роста зеленой массы, а поддержка процесса плодоношения. Именно поэтому полезны калийные подкормки, которые помогают растениям формировать крупные, вкусные и сочные плоды.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Чем подкармливать овощи летом

Чем подкармливать овощи летом / © www.freepik.com/free-photo

Многие огородники традиционно используют навоз, древесную золу или селитру, считая их универсальными средствами для повышения урожайности. Однако летом потребности растений существенно изменяются. Если весной культуры нуждаются в азоте для наращивания зеленой массы, то во время цветения и плодоношения главную роль начинают играть калий и фосфор. Поэтому чрезмерное внесение азотных удобрений в летний период может привести к тому, что растения будут активно наращивать листья и побеги в ущерб формированию плодов.

Почему калий так важен для урожая

Калий отвечает за формирование завязи, развитие плодов, накопление сахаров и улучшение вкусовых качеств овощей. Кроме того, он помогает растениям легче переносить жару, нехватку влаги и перепады температур.

При дефиците калия плоды растут мелкими, плохо созревают, а урожайность заметно снижается.

Одним из самых эффективных летних подкормок опытные огородники считают настой банановой кожуры. В нем содержится значительное количество калия, магния и других полезных элементов, необходимых растениям в период плодоношения.

Для приготовления удобрения требуется:

  • кожура от 3-4 бананов;

  • 3 литра теплой воды.

Кожуру заливают водой и настаивают в течение 2 дней в затененном месте. После этого раствор процеживают и используют для полива под корень. Такая подкормка особенно хорошо влияет на томаты, перец, баклажаны, огурцы и клубнику.

Какие культуры нуждаются в подкормке летом

В период активного формирования плодов дополнительного питания больше всего требуют:

  • томаты;

  • огурцы;

  • сладкий перец;

  • баклажаны;

  • кабачки;

  • тыквы;

  • клубника и земляника.

Именно эти культуры тратят больше питательных веществ на формирование урожая.

Чтобы подкормка принесла пользу, необходимо соблюдать несколько важных правил:

  • вносить удобрения только во влажную почву;

  • проводить подкормку рано утром или вечером;

  • не превышать рекомендуемую концентрацию;

  • чередовать органические и минеральные подкормки;

  • учитывать потребности конкретной культуры.

Избыток питательных веществ может быть не менее вредным, чем их недостаток.

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Дата публикации
Количество просмотров
271
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