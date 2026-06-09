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Не навоз, не пепел, не селитра: чем подкармливать овощи летом, чтобы хорошо росли и плодоносили
В летний период главной задачей огородника является стимулирование роста зеленой массы, а поддержка процесса плодоношения. Именно поэтому полезны калийные подкормки, которые помогают растениям формировать крупные, вкусные и сочные плоды.
Многие огородники традиционно используют навоз, древесную золу или селитру, считая их универсальными средствами для повышения урожайности. Однако летом потребности растений существенно изменяются. Если весной культуры нуждаются в азоте для наращивания зеленой массы, то во время цветения и плодоношения главную роль начинают играть калий и фосфор. Поэтому чрезмерное внесение азотных удобрений в летний период может привести к тому, что растения будут активно наращивать листья и побеги в ущерб формированию плодов.
Почему калий так важен для урожая
Калий отвечает за формирование завязи, развитие плодов, накопление сахаров и улучшение вкусовых качеств овощей. Кроме того, он помогает растениям легче переносить жару, нехватку влаги и перепады температур.
При дефиците калия плоды растут мелкими, плохо созревают, а урожайность заметно снижается.
Одним из самых эффективных летних подкормок опытные огородники считают настой банановой кожуры. В нем содержится значительное количество калия, магния и других полезных элементов, необходимых растениям в период плодоношения.
Для приготовления удобрения требуется:
кожура от 3-4 бананов;
3 литра теплой воды.
Кожуру заливают водой и настаивают в течение 2 дней в затененном месте. После этого раствор процеживают и используют для полива под корень. Такая подкормка особенно хорошо влияет на томаты, перец, баклажаны, огурцы и клубнику.
Какие культуры нуждаются в подкормке летом
В период активного формирования плодов дополнительного питания больше всего требуют:
томаты;
огурцы;
сладкий перец;
баклажаны;
кабачки;
тыквы;
клубника и земляника.
Именно эти культуры тратят больше питательных веществ на формирование урожая.
Чтобы подкормка принесла пользу, необходимо соблюдать несколько важных правил:
вносить удобрения только во влажную почву;
проводить подкормку рано утром или вечером;
не превышать рекомендуемую концентрацию;
чередовать органические и минеральные подкормки;
учитывать потребности конкретной культуры.
Избыток питательных веществ может быть не менее вредным, чем их недостаток.