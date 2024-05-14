Не носите их: джинсовые модели от которых лучше отказаться в этом году (фото)

Джинсы – это наверняка самый популярный элемент гардероба. Однако каждый год тренды на джинсы меняются, некоторые фасоны теряют актуальность, могут выглядеть еще вполне нормально, но не вписываться в сегодняшние тренды.

Популярность джинсов обусловлена их удобством и практичностью, их можно носить где угодно. Поэтому, чтобы выглядеть стильно, стоит внимательно подобрать фасон джинсов и продумывать общий образ с ними.

Какие джинсы не актуальны на сегодня

Джинсы – скинни

Еще совсем недавно в гардеробе почти каждой женщины можно было найти хотя бы одни скинни, а то и несколько вариантов узких, обтягивающих джинсовых штанов, с застежкой, боковыми швами и карманами. 2024 стилисты рекомендуют отказаться от этого фасона и его вариантов и предлагают выбрать прямые или широкие джинсы.

Джинсы скинные

Джинсы с завышенной талией

По мнению Джеффри Ампратвума, эксперт по стилю и профессору Технологического института моды в Нью-Йорке, джинсы с слишком завышенной талией могут сделать вас старше. Кроме того, они нарушают естественные пропорции и делают образ более неряшливым. «Если талия джинсов выше пупка, лиф будет казаться короче, а пропорции будут искажены, что придаст вам возраст. Держите джинсы с высокой талией всего на 1-1,5 дюйма выше пупка."

Джинсы с завышенной талией

Джинсы-бойфренды

Джинсы-бойфренды немного более свободны, чем джинсы скинни, создают непринужденный стиль. Однако Йения Эрнандес Фонсека, стилистка, экспертка по роскошной моде, считает, что такой фасон подходит далеко не всем. "Давайте посмотрим правде в глаза. Очень немногие люди хорошо выглядели в джинсах-бойфрендах", – отмечает стилистка.

Джинсы бойфренды

Джинсы украшены декором и стразами

Сегодня уже не актуальны джинсы с разными заплатками, бахромой, декоративными молниями, камнями, стразами, рисунками и аппликациями.

"Чрезмерно украшенные джинсы старят людей не по годам. Подумайте о ярких деталях, таких как контрастные эффекты, например, кислотные или мраморные потертости, разрезы и разрывы, а также эффектные швы и украшения из стразов", — говорит Фонсека. Если вы сведете к минимуму это количество деталей, в долгосрочной перспективе их будет легче совмещать с другими вещами в вашем гардеробе, считает стилистка.

Украшенные джинсы

Джинсы капри

Брюки-капри считались модными в 1950-х и 1960-х годах, а затем были на пике популярности в начале 2000-х. Прошлым летом они снова начали приобретать популярность. Однако капри по-разному выглядят на разных возрастных категориях – штаны-капри создают другой стиль на 19-летней модели с подиума, чем на человеке за 60 лет. Ампратум считает, что капри лучше избегать.

Джинсы капри

Джинсы с дырками или потёртостями

В этом году в тренде простота и однотонный деним это делает вещь универсальной и позволяет экспериментировать с образами. "Немного потертостей здесь и там – это весело, но слишком потертые джинсы очень отвлекают. Выбирайте хорошую складку, защип или выемку, чтобы создать более собранный образ в 2024 году", – отметила Фонсека.

Джинсы с дырками и потёртостями

Необычайно светлые джинсы

Многие люди предпочитают черные или серые джинсы и не зря. По мнению Ампратума чрезвычайно светлые оттенки, как правило, выглядят несколько старомодными и делают на вид старше.

"Чрезвычайно светло-голубые джинсы могут выглядеть грязными или старыми", — говорит Ампратвум. «Большинство людей пытаются носить светло-голубые джинсы, чтобы осветить свой тон, но это неправильно. Если сомневаетесь, выбирайте настоящие синие джинсы или джинсовую куртку», – советует эксперт по стилю.

Светлые джинсы

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