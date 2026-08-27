Не нужно ни грамма муки: как приготовить блины всего из трёх ингредиентов

Как приготовить блины без муки / © Credits

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Блины можно приготовить даже без пшеничной муки, заменив её обычными овсяными хлопьями. Для такого варианта понадобятся всего три основных ингредиента, а тесто можно приготовить за несколько минут.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

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Диетолог Натали Майхер использует для блинов овсяные хлопья, которые измельчает в блендере вместе с яйцами и жидкостью. После достаточного измельчения овес приобретает консистенцию, близкую к муке, а готовую смесь можно сразу использовать для жарки.

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Почему овсяные хлопья могут заменить муку

После измельчения овсяные хлопья превращаются в мелкую массу, которая вместе с яйцами и достаточным количеством жидкости образует однородное тесто. Именно поэтому для этого рецепта не обязательно использовать традиционную пшеничную муку.

Такая замена влияет и на пищевую ценность блюда. Овес относится к цельнозерновым продуктам и содержит пищевые волокна. Одним из его компонентов является бета-глюкан — растворимая клетчатка.

В то же время сам факт использования овсяных хлопьев вместо муки не означает, что готовые блины автоматически становятся диетическим блюдом. Их общая энергетическая и пищевая ценность зависит от размера порции, количества жира, использованного при жарке, а также от начинки.

Как приготовить овсяные блины из трёх ингредиентов

Для приготовления примерно 6–8 блинов понадобятся:

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150 г овсяных хлопьев;

380 мл растительного напитка или обычного молока;

3 яйца.

Все три ингредиента нужно положить в блендер и взбивать примерно 1–2 минуты до получения однородной массы. Если часть хлопьев осталась на стенках чаши, блендер можно остановить, вернуть их в смесь лопаткой и продолжить взбивание.

Чем мельче измельчен овес, тем однороднее будет консистенция теста и готовых блинов. С мелкими хлопьями обычно работать проще, тогда как более крупные могут потребовать немного больше времени в блендере.

Если подходящего блендера нет, сухие овсяные хлопья можно предварительно измельчить в кофемолке или кухонном комбайне, а уже потом смешать полученную овсяную муку с яйцами и жидкостью.

Готовое тесто жарят на хорошо разогретой сковороде, которую можно слегка смазать растительным маслом. Оставлять смесь надолго перед приготовлением не обязательно.

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Что делать, если тесто получилось слишком густым

Овсяные хлопья продолжают впитывать жидкость даже после смешивания, поэтому консистенция теста может постепенно меняться. Из-за этого первые блины могут жариться легко, а впоследствии тесто будет сложнее распределять тонким слоем по сковороде.

В таком случае в тесто следует добавить небольшое количество молока или растительного напитка и хорошо перемешать. Жидкость лучше доливать постепенно, чтобы смесь не стала слишком жидкой.

Если готовое тесто перед жаркой оставить на несколько минут, его консистенцию также стоит проверить ещё раз, ведь за это время овс может впитать часть жидкости.

Почему овсяные блины могут ломаться

Тесто из овсяных хлопьев ведет себя несколько иначе, чем традиционное пшеничное. Глютен в пшеничной муке помогает сформировать эластичную структуру, тогда как в овсяном тесте такой глютеновой сетки нет. Из-за этого блины могут получиться более ломкими.

Одной из причин, по которой они разрываются, может быть слишком раннее переворачивание. Стоит подождать, пока края блина затвердеют, а его поверхность перестанет быть полностью жидкой. Только после этого его можно осторожно поддеть широкой лопаткой и перевернуть.

Важна и температура сковороды. Если она недостаточно нагрета, тесто дольше останется влажным и может сильнее прилипать. В то же время при слишком высокой температуре нижняя часть блина может подгореть ещё до того, как верх успеет схватиться. Для приготовления рекомендуют хорошо разогретую, желательно антипригарную сковороду и средний огонь.

Какое молоко выбрать

Готовить такие блины можно как на обычном молоке, так и на растительных заменителях. Если нужен нейтральный вкус, одним из вариантов является несладкий миндальный напиток. Он имеет мягкий вкус и может сочетаться как со сладкими, так и с солеными начинками, однако обычно содержит немного белка.

Несладкий соевый напиток может стать практичным выбором, если важно содержание белка. Среди растительных напитков он, как правило, содержит больше белка и по этому показателю приближается к коровьему молоку.

Овсяный напиток придаст блинчикам более сливочный и естественно сладковатый вкус. В то же время в сочетании с овсяными хлопьями вкус самого овса может стать более выраженным.

При выборе растительного напитка стоит обращать внимание на этикетку, ведь разные продукты могут существенно различаться по количеству добавленного сахара, белка, кальция и витаминов.

Будут ли такие блины безглютеновыми?

Отсутствие пшеничной муки ещё не означает, что готовые блины автоматически можно считать безглютеновыми. Овес, естественно, не является источником глютена, так же как пшеница, ячмень или рожь, однако в процессе производства и переработки он может контактировать с продуктами, содержащими глютен.

Поэтому людям с целиакией следует употреблять овсяные хлопья, на которых специально указано, что продукт не содержит глютена.

Начинка тоже имеет значение

Овсяные хлопья позволяют увеличить количество клетчатки в блюде, однако окончательный пищевой профиль завтрака в значительной степени зависит от того, с чем подавать блины.

Свежие фрукты, натуральный йогурт или творог будут отличаться по пищевой ценности от большого количества шоколадного крема, сладкого варенья или сиропа.

Само тесто также легко адаптировать под начинку. Для сладких блинов в него можно добавить корицу или ваниль, а для несладкого варианта — небольшое количество специй. Основной рецепт при этом остается простым: овсяные хлопья, яйца и молоко или растительный напиток.

Напомним, ранее мы сообщали, что белки, желтки и целые яйца можно замораживать, если правильно подготовить их к хранению. Существует несколько важных правил, которые помогут избежать ухудшения текстуры после размораживания.

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