Не нужно сразу хвататься за тряпку: как легко убрать разбившееся яйцо

Даже с опытными кулинарами иногда случаются казусы. К примеру, во время приготовления яйцо может упасть и разбиться.

Конечно, после падения с высоты нежная скорлупа трескается, а желток и белок растекаются по поверхности неприятной скользкой лужей.

Большинство поваров сразу тянутся за тряпкой, салфеткой или губкой. Однако это в корне неправильное решение. Ведь вам будет достаточно сложно собрать всю вязкую субстанцию и не размазать ее по полу или поверхности стола.

Вместо этого, говорят специалисты, следует проявить смекалку и взять продукт, который всегда находится под рукой на кухне.

Речь идет об самой обычной поваренной соль. Здесь неважно, будет ли она мелкой или большой. Главное тщательно насыпать специю прямо на разбитое яйцо.

Теперь можете забыть о пятне на 10-15 минут. За это время соль полностью разрушит всю структуру белка, впитает влагу. Разбитая субстанция станет значительно гуще и жестче. Поэтому ее будет очень легко убрать с поверхности бумажным полотенцем, не оставив и следа.

Читайте также: