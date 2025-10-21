Не обрезайте розы слишком коротко: одна ошибка – и цветы не переживут зиму

Розы / © pixabay.com

Когда температура воздуха начинает опускаться, следует немного обрезать кусты розы. Важно – слегка, а не переобрезать. Этот процесс, проведенный с кустарниками осенью, подготовит их к зиме и поможет пережить этот холодный период.

Когда и как правильно обрезать розы, рассказали садовые эксперты ресурса Martha Stewart.

Легкая обрезка перед зимой помогает защитить розы от непогоды. Высокие, непослушные побеги более подвержены повреждениям от зимних ветров. Уменьшение количества побегов также поможет их не ломаться от снега или льда. Именно поэтому процесс обрезки поможет защитить растения в холодные луны.

Важно не дотянуть этот процесс до наступления сильных холодов. Специалисты говорят, что подойдет любое время суток, но избегайте обрезки во время заморозков или сразу после них.

Как обрезать

Вам понадобятся острые секаторы, сучкорезы для более толстых побегов и перчатки.

Осмотрите свои розы на наличие коричневых или почерневших побегов. Это часто признаки болезни. Обрезайте их, пока не увидите зеленовато-белую ткань внутри стебля.

Удалите все ветви, которые трутся друг о друга, но избегайте обрезки здоровой зеленой древесины, если в этом нет абсолютной необходимости. Чрезмерная обрезка может стимулировать появление нежных новых побегов, не переживущих зимних температур.

Садоводы также рекомендуют обрывать все отцветшие лепестки вместо того, а не обрезать засохшие цветки роз. Это сигнализирует растению о том, что нужно прекратить цветение и начать переходить в состояние покоя, позволяя старым цветам образовать плоды.

Кроме того, важно осенью убрать вокруг клумб роз и удалить любые растительные остатки, которые могли быть заражены черной пятнистостью или другими распространенными болезнями роз.

Напомним, мы писали советы, которые помогут спасти розы зимой от морозов.