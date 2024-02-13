Не обычное украшение: зачем на женском нижнем белье пришивают бантик – вы бы и не догадались

На многих женских трусиках спереди можно увидеть бантик. Большинство считает, что это декоративный элемент. Но некие юзеры Сети выдвинули две теории, для чего он нужен.

Теория первая

Некоторые считают, что этот маленький бантик – не просто декор. Когда-то он выполнял очень важную функцию. А именно — не давал нижнему белью сползти вниз. То есть женщины, будто бы, привязывали к шнурку на талии бантик (именно спереди было самое удобное место), а уже впоследствии крепеж заменили резинкой.

Звучит эта теория достаточно правдоподобно, хотя доказательств, подтверждающих утверждение, нет.

Обычно в Средние века мужчины, например, носили более свободные кальсоны, которые закрепляли на талии шнурком или поясом. Однако на современном мужском нижнем белье бантиков нет. До конца неизвестно, что именно до XV века носили европейские женщины. Согласно исследователю Тиму Ламберту, в 1800-х годах девушки одевали панталоны. Первые предметы нижнего белья были простыми, а со временем они стали более декоративными, их начали украшать лентами и кружевом.

Во Франции же и женщины, и мужчины носили панталеты, появившиеся там в XIX веке. Это были достаточно свободные штаны, которые имели две части, соединявшиеся с помощью шнурка. Существует мнение, что именно из-за панталеты мы все еще говорим "пара трусов", хотя сегодня это один предмет. По всей вероятности, бантики стали декоративным предметом после появления резинки.

Теория вторая

Существует еще одна версия – бантик спереди помогал понять, какой стороной нужно одевать трусики. Некоторые считают, что в древности из-за плохого освещения, когда девушки часто одевались при свечах, нижнее белье можно было ошибочно одеть задом наперед.

Кстати, современное детское нижнее белье так же помогает малышам, которые учатся одеваться самостоятельно.

А вот дизайнеры, в большинстве своем, все же уверены, что бантик служит лишь как декоративный элемент и не больше.

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