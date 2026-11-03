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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Не одна и не пять: учёные выяснили, сколько чашек кофе в день могут замедлить старение

Исследователи обнаружили, что употребление трех-четырех чашек кофе в день связано с более длинными теломерами — маркером биологического старения.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Не одна и не пять: учёные выяснили, сколько чашек кофе в день могут замедлить старение

Чашка кофе / © pexels.com

Умеренное потребление кофе может быть связано с более медленным биологическим старением организма. Исследователи из лондонского Королевского колледжа обнаружили, что у людей, которые выпивали три-четыре чашки кофе в день, были более длинные теломеры — структуры, длина которых считается одним из показателей старения клеток. Разница, по оценкам ученых, могла соответствовать примерно пяти годам биологического возраста.

Об этом идет речь в исследовании, опубликованном в журнале BMJ Mental Health, передает blikk.

Как кофе может влиять на старение клеток

В исследовании приняли участие 436 человек с тяжелыми психическими расстройствами. Среди них у 259 участников был диагноз шизофрении, остальные — расстройства настроения, в частности биполярное расстройство и психотическая депрессия.

Ученые разделили участников на четыре группы в зависимости от количества кофе, которое они выпивали каждый день:

  • те, кто вообще не пил кофе;

  • те, кто выпивал одну-две чашки;

  • те, кто употреблял три-четыре чашки;

  • те, кто выпивал пять и более чашек.

После анализа образцов крови исследователи обнаружили, что у людей, которые выпивали три-четыре чашечки кофе в день, теломеры были длиннее, чем у тех, кто не употреблял этот напиток.

После учета возраста, пола, этнического происхождения, курения, типа заболевания и лечения разница в длине теломеров соответствовала примерно пяти годам биологического возраста.

В то же время у тех, кто выпивал пять и более чашек кофе каждый день, подобной связи не обнаружили.

Что такое теломеры и почему они важны

Теломеры — это структуры на концах хромосом, защищающие их от повреждений. Их часто сравнивают с пластиковыми наконечниками на концах шнурков.

С каждым делением клеток теломеры постепенно укорачиваются, поэтому их длину используют как один из показателей биологического старения.

На этот процесс влияют не только возраст, но и другие факторы. В частности, у людей с тяжелыми психическими расстройствами сокращение теломеров может происходить быстрее. Также на их состояние влияют питание, воспалительные процессы и окислительный стресс.

Исследователи предполагают, что возможная связь с кофе объясняется его составом. Напиток содержит антиоксидантные и противовоспалительные соединения, которые могут оказывать влияние на процессы, связанные со старением клеток.

Значит ли это, что кофе нужно пить каждый день

Ученые отмечают: результаты исследования не доказывают, что кофе замедляет старение. Работа имела наблюдательный характер, поэтому установить прямую причинно-следственную связь невозможно.

Кроме того, исследователи не учитывали тип кофе, время его употребления и другие источники кофеина. Также они не исключают, что чрезмерное потребление напитка может оказать неблагоприятное влияние.

По рекомендациям Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), для большинства здоровых взрослых обычно безопасным считается потребление до 400 мг кофеина в день. Однако это не универсальная норма: содержание кофеина в разных видах кофе существенно отличается, а индивидуальная чувствительность к нему может быть разной.

Итак, исследование указывает на возможную связь между умеренным потреблением кофе и более длинными теломерами, но пока не дает оснований считать этот напиток средством против старения.

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