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Не одна и не пять: учёные выяснили, сколько чашек кофе в день могут замедлить старение
Исследователи обнаружили, что употребление трех-четырех чашек кофе в день связано с более длинными теломерами — маркером биологического старения.
Умеренное потребление кофе может быть связано с более медленным биологическим старением организма. Исследователи из лондонского Королевского колледжа обнаружили, что у людей, которые выпивали три-четыре чашки кофе в день, были более длинные теломеры — структуры, длина которых считается одним из показателей старения клеток. Разница, по оценкам ученых, могла соответствовать примерно пяти годам биологического возраста.
Об этом идет речь в исследовании, опубликованном в журнале BMJ Mental Health, передает blikk.
Как кофе может влиять на старение клеток
В исследовании приняли участие 436 человек с тяжелыми психическими расстройствами. Среди них у 259 участников был диагноз шизофрении, остальные — расстройства настроения, в частности биполярное расстройство и психотическая депрессия.
Ученые разделили участников на четыре группы в зависимости от количества кофе, которое они выпивали каждый день:
те, кто вообще не пил кофе;
те, кто выпивал одну-две чашки;
те, кто употреблял три-четыре чашки;
те, кто выпивал пять и более чашек.
После анализа образцов крови исследователи обнаружили, что у людей, которые выпивали три-четыре чашечки кофе в день, теломеры были длиннее, чем у тех, кто не употреблял этот напиток.
После учета возраста, пола, этнического происхождения, курения, типа заболевания и лечения разница в длине теломеров соответствовала примерно пяти годам биологического возраста.
В то же время у тех, кто выпивал пять и более чашек кофе каждый день, подобной связи не обнаружили.
Что такое теломеры и почему они важны
Теломеры — это структуры на концах хромосом, защищающие их от повреждений. Их часто сравнивают с пластиковыми наконечниками на концах шнурков.
С каждым делением клеток теломеры постепенно укорачиваются, поэтому их длину используют как один из показателей биологического старения.
На этот процесс влияют не только возраст, но и другие факторы. В частности, у людей с тяжелыми психическими расстройствами сокращение теломеров может происходить быстрее. Также на их состояние влияют питание, воспалительные процессы и окислительный стресс.
Исследователи предполагают, что возможная связь с кофе объясняется его составом. Напиток содержит антиоксидантные и противовоспалительные соединения, которые могут оказывать влияние на процессы, связанные со старением клеток.
Значит ли это, что кофе нужно пить каждый день
Ученые отмечают: результаты исследования не доказывают, что кофе замедляет старение. Работа имела наблюдательный характер, поэтому установить прямую причинно-следственную связь невозможно.
Кроме того, исследователи не учитывали тип кофе, время его употребления и другие источники кофеина. Также они не исключают, что чрезмерное потребление напитка может оказать неблагоприятное влияние.
По рекомендациям Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), для большинства здоровых взрослых обычно безопасным считается потребление до 400 мг кофеина в день. Однако это не универсальная норма: содержание кофеина в разных видах кофе существенно отличается, а индивидуальная чувствительность к нему может быть разной.
Итак, исследование указывает на возможную связь между умеренным потреблением кофе и более длинными теломерами, но пока не дает оснований считать этот напиток средством против старения.