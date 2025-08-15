- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 76
- Время на прочтение
- 2 мин
Не осенью, а в августе: какие плодовые деревья нужно обязательно обрезать в конце лета и почему
Если правильно выполнить обрезку фруктовых деревьев в последний месяц лета, то в следующем сезоне уже можно получить более богатый урожай крупных и вкусных плодов.
В августе деревья завершают активное плодоношение, но еще не входят в фазу покоя. Теплая погода и высокий уровень жизненных процессов в этот период позволяют растениям быстро заживлять срезы, а также без стресса формировать новые плодовые почки. В отличие от весны, когда обрезка часто стимулирует чрезмерный рост зеленой массы или осени, когда дерево уже не успевает восстановиться, августовская обрезка ветвей направляет все силы растения именно на будущий урожай. Об этом пишет ресурс «Сенсация».
Какие фруктовые деревья нужно обязательно обрезать в августе
Персик. Это дерево может активно тратить свою энергию на ветки, которые не плодоносят. Поэтому именно августовское удаление лишних побегов помогает персику сосредоточиться на формировании плодовых почек.
Абрикос. Весной абрикосы часто подмерзают, а осенью их рост уже замедлен. Август — это идеальное время для омоложения дерева и стимуляции обильного цветения в следующем году.
Слива имеет тенденцию к загущению кроны, что ухудшает вентиляцию и освещение между ветвями. После августовской обрезки в следующем сезоне плоды вырастут более крупными, сочными, а риск ломания ветвей уменьшится в разы.
Как правильно обрезать плодовые деревья в августе
Удаляйте ветви, растущие во внутрь кроны и те, которые слишком затеняют другие.
Убирайте побеги, которые уже отплодоносили, чтобы дерево не тратило на них свои силы.
Не используйте сложные схемы обрезки веток, главное, обеспечить дереву свет, воздух и пространство.
Не бойтесь делать срезы, в теплое время года они заживают быстро и без риска для растения.