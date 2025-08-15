Не осенью, а в августе: какие плодовые деревья нужно обязательно обрезать в конце лета и почему

Какие деревья нужно обрезать в августе и почему / © www.freepik.com/free-photo

В августе деревья завершают активное плодоношение, но еще не входят в фазу покоя. Теплая погода и высокий уровень жизненных процессов в этот период позволяют растениям быстро заживлять срезы, а также без стресса формировать новые плодовые почки. В отличие от весны, когда обрезка часто стимулирует чрезмерный рост зеленой массы или осени, когда дерево уже не успевает восстановиться, августовская обрезка ветвей направляет все силы растения именно на будущий урожай. Об этом пишет ресурс «Сенсация».

Какие фруктовые деревья нужно обязательно обрезать в августе

Персик. Это дерево может активно тратить свою энергию на ветки, которые не плодоносят. Поэтому именно августовское удаление лишних побегов помогает персику сосредоточиться на формировании плодовых почек.

Абрикос. Весной абрикосы часто подмерзают, а осенью их рост уже замедлен. Август — это идеальное время для омоложения дерева и стимуляции обильного цветения в следующем году.

Слива имеет тенденцию к загущению кроны, что ухудшает вентиляцию и освещение между ветвями. После августовской обрезки в следующем сезоне плоды вырастут более крупными, сочными, а риск ломания ветвей уменьшится в разы.

Как правильно обрезать плодовые деревья в августе