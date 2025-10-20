Не оставляйте эти приборы в розетке, когда уходите из дома: они могут сжечь вашу квартиру

Утюг. / © Фото из открытых источников

Прежде чем выходить из дома, следует проверить, выключены ли бытовые приборы из розетки. Эксперты уверены, что эта простая привычка может спасти ваш дом от пожара.

Какие устройства и почему следует отключить от сети перед уходом из дома, пишет RMF2.

Специалисты по электрическим устройствам предупреждают: даже после выключения прибора с помощью кнопки он может в дальнейшем потреблять электроэнергию и оставаться источником опасности. Большинство пожаров в домах начинаются на кухне. Причинами часто становятся приборы, которые есть у большинства из нас.

Устройства, которые ни в коем случае нельзя оставлять включенными в розетку

Электрические кофеварки

Нагревательный элемент устройства может накапливать тепло, которое, если оставить без присмотра, может привести к перегреву и короткому замыканию.

Тостеры и электрочайники

Остатки воды или хлебные крошки могут привести к короткому замыканию, даже если устройство кажется выключенным.

Утюги

Устройства, оставленные подключенными к сети, даже после глажки, являются потенциальным источником возгорания.

Электрики отмечают: большинство не осознает, что устройства, оставленные в режиме ожидания, все еще потребляют энергию. Это называется "фантомным питанием", которое не только увеличивает счета за электроэнергию, но и увеличивает риск перегрева кабелей и внутренних компонентов.

Достаточно лишь небольшой искры, чтобы произошла трагедия, предупреждают специалисты.

