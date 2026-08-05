Не оставляйте это в холодильнике дольше 48 часов: эксперты назвали четыре продукта, которые могут вызвать отравление

Сколько можно хранить готовую еду / © pexels.com

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Однако эксперты по безопасности пищевых продуктов предупреждают: некоторые остатки пищи становятся потенциально опасными уже через 48 часов. Даже если они не изменили запаха, цвета или вкуса, внутри могут активно размножаться бактерии, способные вызвать серьезное пищевое отравление.

Рассказываем, какие продукты следует без колебаний выбросить после двух суток в холодильнике.

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Вареный рис

Многие думают, что рис является одним из самых безопасных гарниров, но это не совсем так. В сыром рисе могут содержаться споры бактерии Bacillus cereus, способные пережить процесс варки. Если готовый рис долго стоит при комнатной температуре или сохраняется слишком долго, бактерии начинают активно размножаться и производить токсины.

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Поэтому рис нужно охладить как можно быстрее после приготовления и поставить в холодильник. Если прошло больше 48 часов, от такого гарнира лучше отказаться.

Салаты с вареными овощами и листовой зеленью

Готовые салаты, особенно содержащие листья салата, зелень, вареные овощи или заправленные соусами, быстро теряют свежесть. Влага создает идеальные условия для развития опасных микроорганизмов.

Если салат уже несколько дней простоял в холодильнике, его лучше не пробовать, даже если он выглядит вполне нормально. Употребление такого продукта может закончиться расстройством желудка или пищевым отравлением.

Нежареное или недостаточно термически обработанное мясо

Блюда из говядины, свинины или курятины, приготовленные с невысокой степенью прокаливания, требуют особого внимательного хранения. Даже в холодильнике бактерии не прекращают полностью свою активность.

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Специалисты советуют не оставлять такое мясо дольше чем на двое суток. Перед повторным использованием его необходимо тщательно разогреть до безопасной температуры.

Морепродукты

Рыба, креветки, мидии, кальмары и другие морепродукты относятся к скоропортящимся продуктам. Из-за высокого содержания белка они являются питательной средой для развития бактерий.

Даже если морепродукты постоянно находились в холодильнике, после 48 часов их уже не рекомендуют употреблять. Особенно это касается блюд с соусами или морепродуктами, которые уже были повторно разогреты.

Как безопасно хранить готовую пищу

Чтобы минимизировать риск пищевого отравления, эксперты рекомендуют соблюдать несколько простых правил:

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охлаждайте готовые блюда не позднее чем через два часа после приготовления;

храните пищу в герметичных контейнерах;

поддерживайте температуру не выше +4 °C;

подписывайте контейнеры с указанием даты приготовления;

если сомневаетесь в свежести продукта, лучше его выкинуть.

Важно помнить: отсутствие неприятного запаха или видимых признаков порчи не означает, что продукт безопасен. Некоторые бактерии и токсины невозможно определить по внешнему виду или аромату.

FAQ

Сколько можно хранить готовую еду в холодильнике?

Большинство готовых блюд рекомендуют употребить в течение 3–4 суток. Тем не менее, рис, морепродукты, салаты с заправкой и недостаточно термически обработанное мясо лучше не хранить дольше 48 часов, поскольку риск размножения опасных бактерий значительно возрастает.

Как понять, что еда в холодильнике уже испортилась?

Не всегда испорченная пища имеет кислый запах или измененный цвет. Опасные бактерии могут активно плодиться без видимых признаков. Поэтому следует ориентироваться не только на внешний вид продукта, но и на рекомендованные сроки его хранения.

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