Не оставляйте это в розетке: эксперты назвали бытовую технику, которая может вызвать пожар

Электричество / © pixabay.com

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Не всю бытовую технику безопасно оставлять подключенной к сети, особенно если вы уезжаете в отпуск или надолго покидаете квартиру без присмотра. Эксперты назвали приборы, которые следует обязательно отключать во избежание возгорания.

Об этом пишет Good Housekeeping.

Специалисты вместе с экспертами по пожарной безопасности отмечают, что особое внимание следует уделять устройствам с литий-ионными аккумуляторами. Это ноутбуки, электроинструменты, электровелосипеды и прочая современная техника.

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После полного заряжания такие устройства рекомендуется сразу отсоединять от сети, ведь длительное пребывание на зарядке может привести к перегреву аккумулятора.

Также следует выключать из розетки зарядные устройства для телефонов и ноутбуков. Хотя они и потребляют немного электроэнергии, постоянная работа под напряжением постепенно изнашивает их внутренние компоненты.

Какую кухонную технику лучше не оставлять включенной

Эксперты советуют перед уходом из дома отключать от сети электрочайники, тостеры, мини-печи и другие небольшие кухонные приборы.

Причина — возможные скачки напряжения, которые способны вызвать перегревание. Дополнительную опасность создают остатки жира, пыли или крошек внутри техники, что может стать причиной возгорания.

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Телевизоры, игровые приставки, мониторы и другие мультимедийные устройства продолжают потреблять электроэнергию даже в режиме ожидания.

Поэтому эксперты рекомендуют во время длительных поездок полностью отключать их от сети или использовать сетевой фильтр с защитой от перепадов напряжения. Это не только поможет сэкономить электроэнергию, но и оградит технику от возможных повреждений.

Одной из наиболее частых причин бытовых пожаров остаются электрические обогреватели. Если прибор не используется, его рекомендуется полностью выключать из розетки.

Также после каждого использования необходимо отключать фены, плойки и стайлеры. Особо опасными могут быть поврежденные шнуры питания, повышающие риск короткого замыкания.

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Специалисты советуют перед каждым продолжительным отсутствием проверять, все ли потенциально опасные электроприборы отключены от сети. Такая простая привычка поможет не только сократить счета за электроэнергию, но и значительно снизить риск пожара или повреждения дорогостоящей техники.

Напомним, энергетики дали важный совет, как не сжечь технику, когда дали свет. Первые минуты после возобновления электроснабжения наиболее опасны для сети и бытовой техники.

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