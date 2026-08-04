Не оставляйте грядку пустой: что посеять в августе и получить быстрый урожай

Грядка / © Pexels

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В августе на огороде еще можно посеять быстрорастущую зелень и овощи с коротким сроком созревания. Начните с семян — на упаковке должно быть указано, сколько дней требуется для конкретного сорта.

ТСН.ua сообщает, что можно посеять для хорошего урожая уже осенью.

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Что можно посеять в августе

Для быстрого сбора листьев подойдут салат, руккола, щавель, цикорий, мизуна и мибуна. Их можно срезать в молодом возрасте, не дожидаясь, пока растение достигнет полного размера.

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Если вам нужен корнеплод, обратите внимание на редис или репу. Выбирайте сорта с коротким сроком созревания и проверяйте эту информацию на упаковке.

Для осеннего посева при соответствующих условиях можно также сеять:

пекинскую капусту;

фенхель и цикорий;

лук для зимовки.

Как выбрать культуру для своей грядки

Сначала оцените освещение. Большинству овощей и зелени требуется хорошо освещенное солнечным светом место, а осеннее затенение дополнительно сокращает время, доступное для роста.

Подготовьте грядку к посеву и следите за влажностью. Специалисты советуют хорошо поливать растения во время засухи: нерегулярный полив может нанести вред корнеплодам. В то же время не допускайте постоянного переувлажнения почвы.

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Учтите также предыдущую культуру. Не высевайте на место растений, имеющих общие болезни и вредителей, их близких родственников. Это особенно актуально, когда грядка освободилась после помидоров: выбор культур после томатов тоже зависит от севооборота.

Три ошибки августовского досева

Завышенные ожидания. Посеянная в августе культура может дать молодую зелень или небольшой корнеплод, но не обязательно повторит летний урожай. Реалистичная цель для такого посева — свежая зелень или ранний осенний сбор.

Посев слишком густой. Загущенные всходы конкурируют за свет, воду и питательные вещества. Соблюдайте расстояние, указанное для данного сорта, и при необходимости прореживайте растения.

Не следует игнорировать прогноз. Даже культура с коротким сроком созревания может не успеть развиться после резкого похолодания. Не откладывайте посев.

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Если нет свободной грядки

Для выращивания в августе подойдут контейнеры и ящики с дренажными отверстиями. В таких контейнерах можно выращивать салатные листья, рукколу, редис, морковь и салатную репу; емкость подбирайте с учетом размера корневой системы растения.

Небольшие емкости быстрее пересыхают, поэтому их нужно проверять чаще. Используйте субстрат для контейнерных культур, поддерживайте стабильную влажность и не допускайте длительного застоя воды. Если прогнозируются заморозки, горшки можно перенести в защищенное место или накрыть растения агроволокном.

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