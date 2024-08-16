Не переходите на суржик: какими украинскими соответствиями заменить самые известные слова-покручи

Рассказываем, что такое суржик, какие самые известные слова-паразиты, какими украинскими лексемами их лучше заменить.

Что такое суржик

В толковом словаре есть первое определение слова "суржик" – это смесь ржи и пшеницы, ржи и ячменя, ячменя и овса. Но нас интересует производное значение лексемы – это сочетание элементов двух и более языков, присущее преимущественно пограничным регионам, хотя может распространяться и на другие области. Российский империализм веками вел борьбу с украинским языком во всех регионах Украины, поэтому эти слова-паразиты глубоко засели в сознании многих украинцев.

Чтобы очистить свою речь от таких слов-покручей, нужно знать украинские соответствия самых известных из них. Поэтому следует не стесняться заглядывать в словари, присоединяться к различным языковым группам в соцсетях и читать классическую украинскую литературу. Таким образом вы сможете улучшить знание украинского языка и будете меньше использовать калькированные слова.

Какими украинскими соответствиями лучше заменить суржик

Чаще суржик можно услышать в употреблении таких слов:

"получати" — "отримувати";

"помниш" — "пам’ятаєш";

"підстроюватися" — "підлаштовуватися";

"начинати" — "починати";

"представте собі" — "тільки подумайте";

"мішати" — "заважати";

"іздіватися" — "знущатися";

"поняв" — "зрозумів";

"включити" — "увімкнути";

"співставляти" — "порівнювати";

"відноситися" — "ставитися, стосуватися, належати";

"знімати квартиру" — "винаймати квартиру".

"нагрузка" – "навантаження";

"представте собі" – "тільки подумайте";

"приймати участь" – "брати участь";

"на протязі" – "протягом";

"співпадати" – "збігатися";

"здати іспит" – "скласти іспит";

"під відкритим небом" – "просто неба";

"позориться" – "осоромитися";

"рибалка (як процес)" – "риболовля";

"пробка (матеріал)" – "корок";

"адрес" – "адреса";

"багаточисельний" – "численний";

"срок" – "термін";

"оптом" – "гуртом";

"зря" – "надарма, даремно";

"все рівно" – "все одно, однаково";

"по поводу" – "з приводу".

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