Не переходите на суржик: какими украинскими соответствиями заменить самые известные слова-покручи

Насильственное навязывание русского языка и постоянное подавление украинского породило такое явление, как суржик.
Рассказываем, что такое суржик, какие самые известные слова-паразиты, какими украинскими лексемами их лучше заменить.
Что такое суржик
В толковом словаре есть первое определение слова "суржик" – это смесь ржи и пшеницы, ржи и ячменя, ячменя и овса. Но нас интересует производное значение лексемы – это сочетание элементов двух и более языков, присущее преимущественно пограничным регионам, хотя может распространяться и на другие области. Российский империализм веками вел борьбу с украинским языком во всех регионах Украины, поэтому эти слова-паразиты глубоко засели в сознании многих украинцев.
Чтобы очистить свою речь от таких слов-покручей, нужно знать украинские соответствия самых известных из них. Поэтому следует не стесняться заглядывать в словари, присоединяться к различным языковым группам в соцсетях и читать классическую украинскую литературу. Таким образом вы сможете улучшить знание украинского языка и будете меньше использовать калькированные слова.
Какими украинскими соответствиями лучше заменить суржик
Чаще суржик можно услышать в употреблении таких слов:
- "получати" — "отримувати";
- "помниш" — "пам’ятаєш";
- "підстроюватися" — "підлаштовуватися";
- "начинати" — "починати";
- "представте собі" — "тільки подумайте";
- "мішати" — "заважати";
- "іздіватися" — "знущатися";
- "поняв" — "зрозумів";
- "включити" — "увімкнути";
- "співставляти" — "порівнювати";
- "відноситися" — "ставитися, стосуватися, належати";
- "знімати квартиру" — "винаймати квартиру".
- "нагрузка" – "навантаження";
- "представте собі" – "тільки подумайте";
- "приймати участь" – "брати участь";
- "на протязі" – "протягом";
- "співпадати" – "збігатися";
- "здати іспит" – "скласти іспит";
- "під відкритим небом" – "просто неба";
- "позориться" – "осоромитися";
- "рибалка (як процес)" – "риболовля";
- "пробка (матеріал)" – "корок";
- "адрес" – "адреса";
- "багаточисельний" – "численний";
- "срок" – "термін";
- "оптом" – "гуртом";
- "зря" – "надарма, даремно";
- "все рівно" – "все одно, однаково";
- "по поводу" – "з приводу".
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