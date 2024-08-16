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Не переходите на суржик: какими украинскими соответствиями заменить самые известные слова-покручи

Не переходите на суржик: какими украинскими соответствиями заменить самые известные слова-покручи

Какими украинскими словами заменить суржик / Фото: Freepik

Насильственное навязывание русского языка и постоянное подавление украинского породило такое явление, как суржик.

Рассказываем, что такое суржик, какие самые известные слова-паразиты, какими украинскими лексемами их лучше заменить.

Что такое суржик

В толковом словаре есть первое определение слова "суржик" – это смесь ржи и пшеницы, ржи и ячменя, ячменя и овса. Но нас интересует производное значение лексемы – это сочетание элементов двух и более языков, присущее преимущественно пограничным регионам, хотя может распространяться и на другие области. Российский империализм веками вел борьбу с украинским языком во всех регионах Украины, поэтому эти слова-паразиты глубоко засели в сознании многих украинцев.

Чтобы очистить свою речь от таких слов-покручей, нужно знать украинские соответствия самых известных из них. Поэтому следует не стесняться заглядывать в словари, присоединяться к различным языковым группам в соцсетях и читать классическую украинскую литературу. Таким образом вы сможете улучшить знание украинского языка и будете меньше использовать калькированные слова.

Какими украинскими соответствиями лучше заменить суржик

Чаще суржик можно услышать в употреблении таких слов:

  • "получати" — "отримувати";
  • "помниш" — "пам’ятаєш";
  • "підстроюватися" — "підлаштовуватися";
  • "начинати" — "починати";
  • "представте собі" — "тільки подумайте";
  • "мішати" — "заважати";
  • "іздіватися" — "знущатися";
  • "поняв" — "зрозумів";
  • "включити" — "увімкнути";
  • "співставляти" — "порівнювати";
  • "відноситися" — "ставитися, стосуватися, належати";
  • "знімати квартиру" — "винаймати квартиру".
  • "нагрузка" – "навантаження";
  • "представте собі" – "тільки подумайте";
  • "приймати участь" – "брати участь";
  • "на протязі" – "протягом";
  • "співпадати" – "збігатися";
  • "здати іспит" – "скласти іспит";
  • "під відкритим небом" – "просто неба";
  • "позориться" – "осоромитися";
  • "рибалка (як процес)" – "риболовля";
  • "пробка (матеріал)" – "корок";
  • "адрес" – "адреса";
  • "багаточисельний" – "численний";
  • "срок" – "термін";
  • "оптом" – "гуртом";
  • "зря" – "надарма, даремно";
  • "все рівно" – "все одно, однаково";
  • "по поводу" – "з приводу".

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