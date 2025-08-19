- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 857
- Время на прочтение
- 2 мин
Не петуния и не роза: этот благоухающий многолетник будет пышно цвести даже без солнца
Когда хочется украсить сад, но нет времени на уход за привередливыми растениями, на помощь приходят многолетники, не требующие постоянного внимания. Среди них особое место занимает таволжник двудомный — удивительное растение, цветущее даже там, куда солнце почти не попадает.
В отличие от петуний или роз, таволжник можно посадить и практически забыть о нем. Он прекрасно растет в тени, где другие декоративные цветы отказываются цвести. Более того, прямые солнечные лучи вредят ему, потому что нежные соцветия быстро увядают на солнце, тогда как в тени раскрываются особенно пышно. Его высокие цветоносы, достигающие двух метров, украшают сад своими буйными белыми «метлами» соцветий, похожих на астильбу, но гораздо более крупных и выразительных. Благодаря крепким стеблям растению не требуется подвязка.
Как быстро растет таволжник
Темпы развития этого растения невероятно быстрые. Уже через несколько недель после посадки растение активно развивается, а через два-три года превращается в большой, раскидистый куст. Таволжник образует живописные заросли, но не агрессивен — постепенно расширяясь, сохраняет аккуратный и гармоничный вид.
Одним из самых больших преимуществ таволжника является его стойкий и нежный аромат. В период цветения он наполняет воздух на большом расстоянии, создавая естественный парфюмный шлейф. Особенно насыщенным запах становится вечером, когда прохлада активизирует выделение эфирных масел. Именно поэтому многие садоводы высаживают таволжник у беседок, скамеек или мест отдыха, чтобы наслаждаться его ароматом все лето.
Где лучше всего сажать таволжник
Лучшее место для этого растения — полутень под деревьями или у северной стены дома. Прекрасно чувствует себя оно и у водоемов, где многие цветы, напротив, страдают от чрезмерной влаги.
Таволжник подходит как для одиночных насаждений, так и цветочных композиций. Особенно эффектно смотрится вместе с хостами, папоротниками и другими растениями, которые любят тень. Высокие цветоносы создают хороший фон для более низких соседей в цветнике.
Как правильно ухаживать за таволжником
На самом деле это многолетнее растение нуждается в минимальном уходе:
поливать нужно только в засушливые периоды;
подкормка вносится весной;
обрезку лучше проводить осенью, отцветшие стебли укорачивают до 7 см.
На зиму укрытие этому многолетнику не нужно, таволжник выдерживает морозы без дополнительной защиты. Раз в 5 лет желательно делить куст — это поможет омолодить растение, а также дает новый посадочный материал.