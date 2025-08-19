Не петуния и не роза: этот благоухающий многолетник будет пышно цвести даже без солнца

Какой многолетник хорошо растет и цветет без солнца / © Фото из открытых источников

В отличие от петуний или роз, таволжник можно посадить и практически забыть о нем. Он прекрасно растет в тени, где другие декоративные цветы отказываются цвести. Более того, прямые солнечные лучи вредят ему, потому что нежные соцветия быстро увядают на солнце, тогда как в тени раскрываются особенно пышно. Его высокие цветоносы, достигающие двух метров, украшают сад своими буйными белыми «метлами» соцветий, похожих на астильбу, но гораздо более крупных и выразительных. Благодаря крепким стеблям растению не требуется подвязка.

Как быстро растет таволжник

Темпы развития этого растения невероятно быстрые. Уже через несколько недель после посадки растение активно развивается, а через два-три года превращается в большой, раскидистый куст. Таволжник образует живописные заросли, но не агрессивен — постепенно расширяясь, сохраняет аккуратный и гармоничный вид.

Одним из самых больших преимуществ таволжника является его стойкий и нежный аромат. В период цветения он наполняет воздух на большом расстоянии, создавая естественный парфюмный шлейф. Особенно насыщенным запах становится вечером, когда прохлада активизирует выделение эфирных масел. Именно поэтому многие садоводы высаживают таволжник у беседок, скамеек или мест отдыха, чтобы наслаждаться его ароматом все лето.

Где лучше всего сажать таволжник

Лучшее место для этого растения — полутень под деревьями или у северной стены дома. Прекрасно чувствует себя оно и у водоемов, где многие цветы, напротив, страдают от чрезмерной влаги.

Таволжник подходит как для одиночных насаждений, так и цветочных композиций. Особенно эффектно смотрится вместе с хостами, папоротниками и другими растениями, которые любят тень. Высокие цветоносы создают хороший фон для более низких соседей в цветнике.

Как правильно ухаживать за таволжником

На самом деле это многолетнее растение нуждается в минимальном уходе:

поливать нужно только в засушливые периоды;

подкормка вносится весной;

обрезку лучше проводить осенью, отцветшие стебли укорачивают до 7 см.

На зиму укрытие этому многолетнику не нужно, таволжник выдерживает морозы без дополнительной защиты. Раз в 5 лет желательно делить куст — это поможет омолодить растение, а также дает новый посадочный материал.