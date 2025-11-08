Не подарки, а время: четыре урока от психиатра, как папе стать настоящей опорой

Папа и ребенок / © Veer

Активный папа — это не только тот, кто живет рядом, а тот, кто искренне участвует в повседневной жизни ребенка. Психиатр Анна Мичен отмечает, что главное не темперамент, а готовность быть рядом и поддерживать.

Об этом пишет YourTango.

Родительская игра — это не просто веселье.

«Крики, борьба на подушках, смех — все это часть развития», — объясняет Мичен.

Такие игры помогают ребенку научиться взаимодействовать, принимать поражения и преодолевать страх. Из-за игры рождается доверие, а мир ребенка становится шире.

Родители не пытаются быть копией матерей. Их сила — в отличии. Другой стиль общения, другая энергия, другое видение жизни — это помогает ребенку расти гармонично и чувствовать поддержку с разных сторон.

В подростковом возрасте роль отца меняется — физические игры уходят, а появляются разговоры и доверие. Именно тогда, когда дети бунтуют, слова папы принятия и терпения становятся самой мощной опорой.

«Не пытайтесь изменить их, просто примите», — советует Мичен.

Дети измеряют любовь не подарками, а временами. Когда отец находит минуты для разговора или общих дел, ребенок чувствует, что он важен и его любят.

