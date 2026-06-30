Не подходите близко: украинцев предупредили о ядовитой черной змее, которую часто путают с ужом

Какую черную змею встречают в Украине / © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

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В теплое время года украинцы все чаще отправляются в леса, на дачу или в водоемы. Именно в этот период растет вероятность встречи со змеями. Одной из наименее узнаваемых, но в то же время ядовитых является гадюка Никольского. Из-за сплошной темной окраски ее нередко принимают за обычного ужа, что может привести к опасным последствиям. Специалисты отмечают: хотя эта змея не проявляет агрессию без причины, в случае опасности она способна укусить. Поэтому важно знать, как ее распознать и что делать при случайной встрече.

Как выглядит гадюка Никольского

Главной особенностью этого вида является почти полностью черная окраска тела. Именно поэтому ее часто называют черной гадюкой.

Взрослые особи могут достигать 85 сантиметров в длину. В отличие от обычного ужа, у гадюки Никольского нет характерных желтых или светлых пятен по бокам головы, которые являются самым заметным признаком большинства ужей.

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Кроме того, гадюка имеет более коренастое тело, более короткий хвост и треугольную форму головы, которая хорошо отделена от шеи.

Где можно встретить эту змею

Чаще гадюка Никольского встречается в лесостепной зоне Украины. Ее популяции известны на территории:

Харьковской области;

Полтавской области;

Черкасской области;

южных районов Винницкой области;

отдельных лесных массивов, в частности вблизи урочища Холодный Яр.

Любит змея опушки, кустарники, лесные поляны, балки и места вблизи водоемов, где достаточно укрытий.

Насколько опасен ее укус

Яд гадюки Никольского относится к гемотоксическим — он влияет на кровь и сосуды. После укуса человек обычно чувствует:

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резкую боль в месте укуса;

быстрое увеличение отека;

покраснение кожи;

слабость;

головокружение;

иногда тошноту или повышение температуры.

Для большинства здоровых взрослых людей укус не смертелен, однако он может быть очень опасен для детей, пожилых людей, аллергиков и лиц с хроническими заболеваниями. Именно поэтому после укуса необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

Что делать, если укусила гадюка

До прибытия медиков рекомендуется:

сохранять спокойствие и минимизировать движения;

зафиксировать укушенную конечность в неподвижном положении;

пить достаточно чистой воды;

как можно быстрее вызвать скорую помощь или самостоятельно добраться до ближайшего медицинского учреждения.

Нельзя:

разрезать место укуса;

высасывать яд;

прижигать рану;

накладывать тугой жгут;

употреблять алкоголь.

Такие действия могут только усугубить состояние потерпевшего.

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Как избежать опасной встречи с гадюкой

Во время прогулок по природе специалисты советуют быть внимательными. Если вы идете через высокую траву или густые заросли, лучше одевать закрытую обувь и длинные брюки.

Не стоит касаться руками камней, пней или густых кустов, не убедившись, что там нет пресмыкающихся. Если заметили змею, не приближайтесь к ней и не пытайтесь ее прогнать. В большинстве случаев она сама отползет, если не почувствует угрозу.

Нужно ли уничтожать гадюк

Несмотря на то, что гадюка Никольского ядовита, она играет важную роль в природных экосистемах. Эти змеи регулируют численность грызунов и других мелких животных, а также являются частью пищевой цепи.

Специалисты отмечают: если змея не представляет непосредственной угрозы, ее не следует убивать. Лучшее решение — спокойно отойти на безопасное расстояние и дать пресмыкающемуся возможность покинуть территорию самостоятельно.

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