Не подходят женщинам после 40 лет: стилистка назвала трендовые вещи, которые лучше не одевать на Новый год

К выбору праздничного образа женщины относятся очень серьезно. Ведь существует мнение, как встретишь Новый год, так его и проведешь.

Выбрать наряды для встречи Нового года – трудная задача. Если в 20 лет можно решиться на экстравагантный образ, то в 40 уже не стоит удивлять гостей экстремальным мини и яркими принтами.

Стилистка назвала три трендовых вещи, которые не стоит одевать на Новый год, если вам 40 и больше.

Ярче и короче

Тренды 2023 года захватила мода начала 2000-х, в частности, максимально короткие юбки. Поэтому в новогодних коллекциях многих брендов и дизайнеров можно встретить короткие платья. Однако стилистка Хезер Андерсон утверждает, что после 40 мини лучше не носить, даже если ваша фигура все еще подходит для этого.

Для корпоратива или тихого семейного застолья блестящие короткие платья могут выглядеть слишком дерзко. Однако, если вам очень хочется примерить наряды выше колена, обратите внимание на модели до середины бедра. Дополните их пиджаком с мужского плеча и туфлями на высоком каблуке.

Прозрачность и ультра короткие шорты

Аксессуары для женщин в 40 лет на Новый год / Фото: Pexels

Последние несколько месяцев можно было заметить, что звезды и инфлюэнсеры появляются на публике в полностью прозрачных юбках или ультра коротких шортах, больше напоминающих нижнее белье. Такие тренды, конечно, яркие, но очень неоднозначные. Особенно женщинам за 40 не стоит рисковать и одевать такие интригующие наряды.

Однако, если вам все же хочется чего-нибудь легкого и воздушного, обратите внимание на полупрозрачные блузы. Под них лучше одевать майку-алкоголическую или однотонный топ. Такой наряд будет выглядеть уже более стильно.

Романтично, но очень непрактично

На звездах можно было не раз заметить разнообразные чокеры с цветками, изготовленные из шелка или кожи. Хезер Андерсон считает, что такие аксессуары подходят далеко не каждой женщине. Особенно лучше отказаться от массивного цветка на шее, когда тебе за 40 лет.

Если к такому украшению неправильно подобрать наряд или макияж, образ визуально прибавит несколько лет. К тому же, у женщин после 40 лет шея уже выдает возраст, поэтому не стоит привлекать к ней особое внимание.

Если вам очень нравится такой аксессуар, лучше заменить его на большую брошь в виде цветка или чокер с кристаллами. Последний будет выглядеть гораздо спокойнее, а его блеск точно подойдет для новогоднего празднования.

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