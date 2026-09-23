Не покупайте чемоданы таких цветов: авиакомпания предупредила о неожиданном риске

Какие цвета чемоданов лучше не выбирать для полета / © pixabay.com

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Европейская авиакомпания Ryanair посоветовала пассажирам более внимательно выбирать цвет чемодана перед поездкой. Путешественникам рекомендуют избегать чёрного, серого и тёмно-синего багажа — из-за популярности этих цветов чужую сумку легче по ошибке забрать с ленты в аэропорту.

Об этом сообщило издание Islands.

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После длительного перелета пассажиры могут быть уставшими и не сразу заметить, что взяли не свой чемодан. Особенно легко ошибиться, если на багажной ленте одновременно появляется несколько почти одинаковых тёмных сумок.

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В Ryanair поэтому советуют сделать свой багаж более заметным. При этом покупать яркий чемодан не обязательно. Выделить обычную черную или серую сумку можно с помощью цветного ремешка, наклейки, чехла или другой заметной детали.

Еще один способ обезопасить багаж — положить внутрь AirTag или другой трекер. Это поможет отследить местонахождение чемодана, если его потеряют во время перевозки или кто-то по ошибке заберет после прилета.

Путешественникам также рекомендуют оставлять копию своих контактных данных внутри чемодана. Она может пригодиться, если внешняя багажная бирка потеряется или оторвется во время транспортировки.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему стоит взять с собой теннисный мяч в салон самолета. Этот простой предмет может пригодиться во время длительного перелёта, особенно если приходится много часов подряд сидеть в одном положении.

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