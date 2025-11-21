- Дата публикации
Не покупайте дорогую химию: простое кухонное средство легко прочистит трубы за 30 минут
Натуральные ингредиенты удивительно эффективны и безопасны.
Сливные трубы могут засоряться по многим причинам. На кухнях – это часто жир и остатки пищи, которые со временем скапливаются. В ванной комнате – волосы и мыльный налет. Все это создает настоящий беспорядок в ливне раковины или душу и со временем влечет за собой значительные засоры.
Для прочистки труб не обязательно использовать дорогостоящую и агрессивную химию, можно воспользоваться натуральными и действенными веществами .
Пищевая сода и лимонная кислота действуют удивительно эффективно. Часто соду сочетали с уксусом, но лимонная кислота работает ничем не хуже и глубоко прочищает стоки и лишает их неприятных запахов.
Раствор на основе кислоты хорошо растворяет жировые отложения на кухне и очищает ванночку от волос, возвращая трубам нормальный поток.
Как сделать раствор:
четвертую часть стакана лимонной кислоты смешайте с половиной стакана пищевой соды;
порошковую смесь аккуратно высыпьте в засоренный слив;
оставьте все на 30 минут, чтобы ингредиенты возымели действие;
смойте остатки горячей водой и пробейте раковину током воды.
Если появилось накопление известкового налета или остатков на краю слива, просто нанесите немного этого средства, чтобы легко отмыть грязь в считанные минуты.
