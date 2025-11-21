ТСН в социальных сетях

Не покупайте дорогую химию: простое кухонное средство легко прочистит трубы за 30 минут

Натуральные ингредиенты удивительно эффективны и безопасны.

Раковина.

Раковина. / © pixabay.com

Сливные трубы могут засоряться по многим причинам. На кухнях – это часто жир и остатки пищи, которые со временем скапливаются. В ванной комнате – волосы и мыльный налет. Все это создает настоящий беспорядок в ливне раковины или душу и со временем влечет за собой значительные засоры.

Для прочистки труб не обязательно использовать дорогостоящую и агрессивную химию, можно воспользоваться натуральными и действенными веществами .

Пищевая сода и лимонная кислота действуют удивительно эффективно. Часто соду сочетали с уксусом, но лимонная кислота работает ничем не хуже и глубоко прочищает стоки и лишает их неприятных запахов.

Раствор на основе кислоты хорошо растворяет жировые отложения на кухне и очищает ванночку от волос, возвращая трубам нормальный поток.

Как сделать раствор:

  • четвертую часть стакана лимонной кислоты смешайте с половиной стакана пищевой соды;

  • порошковую смесь аккуратно высыпьте в засоренный слив;

  • оставьте все на 30 минут, чтобы ингредиенты возымели действие;

  • смойте остатки горячей водой и пробейте раковину током воды.

Если появилось накопление известкового налета или остатков на краю слива, просто нанесите немного этого средства, чтобы легко отмыть грязь в считанные минуты.

Напомним, мы писали о лайфгаке, который поможет почистить ванну в домашних условиях.

