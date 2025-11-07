Не покупайте этого котам: ветеринары предупредили об опасных товарах

Кот / © Getty Images

Британский ветеринар назвала товары, которые лучше не покупать для кошек, даже если они кажутся безопасными. Некоторые привычные продукты могут вызвать у животных стресс, травмы лап или расстройства пищеварения.

Об этом сообщило издание Express.

Первым в списке нежелательных вещей стал дезодорант для кошачьего лотка. По словам ветеринара, его запах отпугивает животных, из-за чего они перестают пользоваться туалетом. Лучшее решение — регулярно менять наполнитель. В RSPCA добавляют, что уборку стоит делать ежедневно, а полную замену — раз в неделю, используя безопасные для кошек средства без резких ароматов.

Еще одна распространенная ошибка — кошачье молоко с пониженным содержанием лактозы. Ллойд отметила, что такой продукт может вызвать расстройство желудка, поэтому лучше давать животному только воду.

Также специалист не советует покупать пластиковые миски, особенно когда еда и вода стоят рядом. По ее словам, коты не любят, когда запах корма смешивается с водой, а пластик может способствовать появлению кошачьих угрей.

Подобного мнения придерживается и ветеринарка клиники Meowoff Ирина Смирнова. Она объяснила, что в природе коты никогда не пьют рядом с местом еды, потому что вода может быть загрязнена. По ее словам, перенос миски с водой даже на несколько метров или установка фонтанчика часто помогает увеличить потребление жидкости и предотвратить проблемы с почками.

Отдельно эксперты предостерегают от кремниевого (хрустального) наполнителя для туалета. Он может раздражать подушечки лап или вызвать проблемы с дыханием из-за пыли. По словам Смирновой, лучше выбирать более мягкие и натуральные варианты — бумажные, кукурузные или глиняные.

