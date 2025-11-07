- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 289
- Время на прочтение
- 2 мин
Не покупайте этого котам: ветеринары предупредили об опасных товарах
Популярные товары для кошек могут быть опасными. Ветеринарки объяснили, какие из них вызывают стресс, аллергию или даже расстройства пищеварения.
Британский ветеринар назвала товары, которые лучше не покупать для кошек, даже если они кажутся безопасными. Некоторые привычные продукты могут вызвать у животных стресс, травмы лап или расстройства пищеварения.
Об этом сообщило издание Express.
Первым в списке нежелательных вещей стал дезодорант для кошачьего лотка. По словам ветеринара, его запах отпугивает животных, из-за чего они перестают пользоваться туалетом. Лучшее решение — регулярно менять наполнитель. В RSPCA добавляют, что уборку стоит делать ежедневно, а полную замену — раз в неделю, используя безопасные для кошек средства без резких ароматов.
Еще одна распространенная ошибка — кошачье молоко с пониженным содержанием лактозы. Ллойд отметила, что такой продукт может вызвать расстройство желудка, поэтому лучше давать животному только воду.
Также специалист не советует покупать пластиковые миски, особенно когда еда и вода стоят рядом. По ее словам, коты не любят, когда запах корма смешивается с водой, а пластик может способствовать появлению кошачьих угрей.
Подобного мнения придерживается и ветеринарка клиники Meowoff Ирина Смирнова. Она объяснила, что в природе коты никогда не пьют рядом с местом еды, потому что вода может быть загрязнена. По ее словам, перенос миски с водой даже на несколько метров или установка фонтанчика часто помогает увеличить потребление жидкости и предотвратить проблемы с почками.
Отдельно эксперты предостерегают от кремниевого (хрустального) наполнителя для туалета. Он может раздражать подушечки лап или вызвать проблемы с дыханием из-за пыли. По словам Смирновой, лучше выбирать более мягкие и натуральные варианты — бумажные, кукурузные или глиняные.
Напомним, некоторые породы собак требуют не только любви, но и серьезных затрат. Ветеринар назвал тройку любимцев, которые чаще других оказываются в клиниках с серьезными болезнями.