В многих случаях самые дорогие рыбные консервы совсем не являются самыми вкусными / © unsplash.com

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Многие украинцы покупают консервы. Однако они могут нанести вред здоровью из-за низкого качества сырья, неправильного хранения или избытка искусственных добавок.

Об этом пишет издание «Новое время».

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Какие рыбные консервы лучше есть реже

Особое внимание следует обратить на рыбу в густых томатных, сливочных и майонезных соусах. Такие продукты могут содержать больше калорий, соли и сахара, чем рыба в собственном соке.

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Регулярное употребление таких консервов может иметь несколько недостатков:

Высокое содержание соли. Избыток натрия в рационе способствует повышению АД и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Добавлен сахар. Его часто используют при приготовлении томатных соусов и маринадов.

Повышенная калорийность. Жирные заливки и густые соусы значительно увеличивают энергетическую ценность продукта.

Дополнительные ингредиенты. Загустители, ароматизаторы и усилители вкуса не обязательно вредны, однако, выбирая консервы, следует отдавать предпочтение продуктам с более простым составом.

Не следует также злоупотреблять консервированным тунцем. Эта хищная рыба способна накапливать ртуть. В то же время, ее концентрация зависит от вида тунца: например, в светлом консервированном тунце ее обычно меньше, чем в альбакоре.

Как выбирать:

Отдавайте предпочтение рыбе в собственном соке или натуральном маринаде.

Избегайте консерв с деформированными или вздутыми банками

Ранее сообщалось, что консервированная сельдь может стать доступным источником белка, омега-3 и важных витаминов, но при покупке следует учитывать количество соли и тип заливки.

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