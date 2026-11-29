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Не покупайте их: самые плохие рыбные консервы на полках магазинов
Хотя рыбные консервы могут быть отличным источником белка, Омега-3 жирных кислот, витаминов и минералов, бдительность при выборе — залог вашего здоровья.
Многие украинцы покупают консервы. Однако они могут нанести вред здоровью из-за низкого качества сырья, неправильного хранения или избытка искусственных добавок.
Об этом пишет издание «Новое время».
Какие рыбные консервы лучше есть реже
Особое внимание следует обратить на рыбу в густых томатных, сливочных и майонезных соусах. Такие продукты могут содержать больше калорий, соли и сахара, чем рыба в собственном соке.
Регулярное употребление таких консервов может иметь несколько недостатков:
Высокое содержание соли. Избыток натрия в рационе способствует повышению АД и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Добавлен сахар. Его часто используют при приготовлении томатных соусов и маринадов.
Повышенная калорийность. Жирные заливки и густые соусы значительно увеличивают энергетическую ценность продукта.
Дополнительные ингредиенты. Загустители, ароматизаторы и усилители вкуса не обязательно вредны, однако, выбирая консервы, следует отдавать предпочтение продуктам с более простым составом.
Не следует также злоупотреблять консервированным тунцем. Эта хищная рыба способна накапливать ртуть. В то же время, ее концентрация зависит от вида тунца: например, в светлом консервированном тунце ее обычно меньше, чем в альбакоре.
Как выбирать:
Отдавайте предпочтение рыбе в собственном соке или натуральном маринаде.
Избегайте консерв с деформированными или вздутыми банками
Ранее сообщалось, что консервированная сельдь может стать доступным источником белка, омега-3 и важных витаминов, но при покупке следует учитывать количество соли и тип заливки.