Не покупайте новую лаванду: простой трюк, с которым кустов будет больше и цвести будут еще обильнее

Лаванда. / © Pixabay

Реклама

Лаванда известна своими красивыми цветами. Ее кусты любуют глаз, а цвет можно использовать для изготовления мыла, чая и т.д. Если вы хотите удвоить свой урожай на долгие годы, подумайте о размножении лаванды. Ведь этот простой и полезный процесс обеспечит нескончаемый источник цветов.

О самых простых методах размножения лаванды сообщают эксперты ресурса Martha Stewart.

Лучшее время для размножения лаванды – с июня по сентябрь. В этот период растения активно растут.

Реклама

Размножение отводками

Отсадка – это практика, которую можно использовать для размножения лаванды из больших растений. Она не требует каких-либо контейнеров или специального оборудования.

Что нужно делать:

Возьмите низкорослый стебель, который можно легко согнуть, не ломаясь. На нижней части стебля сделайте небольшой надрез ногтем или маленьким ножом. Согните ветку так, чтобы конец с раной лежал прямо на почве. В конце концов, корни появятся из раны, и растение можно будет выкопать, отделить от основного растения и пересадить в другое место.

Как размножать лаванду в почве

Размножение лаванды черенками является наиболее распространенным методом. Это делается путем удаления вертикальных, непораженных вредителями и болезнями стеблей, имеющих здоровый вид. Их пересаживают в небольшие горшки.

Как размножить лаванду черенками в почве:

Реклама

Обрежьте несколько черенков длиной от 7 до 10 см из здоровых стеблей. Руками удалите нижние листья со стебля. Наполните небольшой пластиковый горшок хорошо дренированной почвой. С помощью карандаша сделайте от шести до восьми пробных отверстий в грунте в горшке. Вставьте стебли черенков лаванды, из которых были удалены листья, в каждую ямку. Пальцами прижмите почву вокруг основания стебля. Полейте грунт и поставьте горшок на подоконник – в место с косвенным освещением. Убедитесь, что почва остается влажной. Через две-три недели сформируются мочковатые корни. Как только появится сильная корневая система, извлеките каждый черенок и посадите каждый в отдельный горшок.

Как размножать лаванду в воде

Черенки лаванды также можно размножать в воде. Это быстрее и легче сделать, чем сажать черенки в грунт.

Как размножать лаванду таким способом:

Обрежьте несколько черенков длиной от 7 до 10 см из здоровых стеблей. Удалите нижние листья со стебля. Поместите черенки в стакан с водой. Меняйте его каждые несколько дней. Поставьте растение на подоконник – в место с косвенным светом. Через две-три недели сформируются мочковатые корни. Как только появится сильная мочковатая корневая система, осторожно извлеките каждый черенок и посадите каждый в отдельный горшок.

Напомним, мы писали о том, как одна ошибка с георгинами в октябре приведет к гибели цветов .