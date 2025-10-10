- Дата публикации
Не покупайте новую лаванду: простой трюк, с которым кустов будет больше и цвести будут еще обильнее
Лучшее время для размножения лаванды – с июня по сентябрь.
Лаванда известна своими красивыми цветами. Ее кусты любуют глаз, а цвет можно использовать для изготовления мыла, чая и т.д. Если вы хотите удвоить свой урожай на долгие годы, подумайте о размножении лаванды. Ведь этот простой и полезный процесс обеспечит нескончаемый источник цветов.
О самых простых методах размножения лаванды сообщают эксперты ресурса Martha Stewart.
Лучшее время для размножения лаванды – с июня по сентябрь. В этот период растения активно растут.
Размножение отводками
Отсадка – это практика, которую можно использовать для размножения лаванды из больших растений. Она не требует каких-либо контейнеров или специального оборудования.
Что нужно делать:
Возьмите низкорослый стебель, который можно легко согнуть, не ломаясь. На нижней части стебля сделайте небольшой надрез ногтем или маленьким ножом.
Согните ветку так, чтобы конец с раной лежал прямо на почве.
В конце концов, корни появятся из раны, и растение можно будет выкопать, отделить от основного растения и пересадить в другое место.
Как размножать лаванду в почве
Размножение лаванды черенками является наиболее распространенным методом. Это делается путем удаления вертикальных, непораженных вредителями и болезнями стеблей, имеющих здоровый вид. Их пересаживают в небольшие горшки.
Как размножить лаванду черенками в почве:
Обрежьте несколько черенков длиной от 7 до 10 см из здоровых стеблей. Руками удалите нижние листья со стебля.
Наполните небольшой пластиковый горшок хорошо дренированной почвой.
С помощью карандаша сделайте от шести до восьми пробных отверстий в грунте в горшке.
Вставьте стебли черенков лаванды, из которых были удалены листья, в каждую ямку. Пальцами прижмите почву вокруг основания стебля.
Полейте грунт и поставьте горшок на подоконник – в место с косвенным освещением. Убедитесь, что почва остается влажной.
Через две-три недели сформируются мочковатые корни. Как только появится сильная корневая система, извлеките каждый черенок и посадите каждый в отдельный горшок.
Как размножать лаванду в воде
Черенки лаванды также можно размножать в воде. Это быстрее и легче сделать, чем сажать черенки в грунт.
Как размножать лаванду таким способом:
Обрежьте несколько черенков длиной от 7 до 10 см из здоровых стеблей. Удалите нижние листья со стебля.
Поместите черенки в стакан с водой. Меняйте его каждые несколько дней.
Поставьте растение на подоконник – в место с косвенным светом.
Через две-три недели сформируются мочковатые корни. Как только появится сильная мочковатая корневая система, осторожно извлеките каждый черенок и посадите каждый в отдельный горшок.
