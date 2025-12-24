Не поливом единым: как заставить орхидею цвести зимой

Орхидея / © pexels.com

В холодное время года орхидеи нередко сбрасывают бутоны и выглядят истощенными, но «разбудить» их зимой можно очень быстро. По словам специалистов, решающее значение имеет не подкормка или полив, а правильное место в доме после старта отопительного сезона.

Об этом сообщило издание Express.

Эксперты объясняют: сухой и горячий воздух от батарей и вентиляции мгновенно обезвоживает растение. Если орхидея стоит рядом с радиатором, на сквозняке или возле двери, ее лучше без промедлений переставить. Массовое опадение бутонов обычно сигнализирует о стрессе — переохлаждении или резких перепадах температур.

В природе орхидеи живут во влажных тропиках и значительную часть влаги получают из воздуха. Зимой это делает их особенно чувствительными к микроклимату в доме: батареи могут перегреть растение, а холод от окон или входной двери — повредить корни и цветы.

Оптимальный вариант — светлое место в нескольких шагах от окна, но не на самом подоконнике. Лучше всего подходят северные или восточные окна с мягким утренним светом. Важно, чтобы температура оставалась стабильной: днем — выше 18 °C, ночью — не опускалась ниже 13 °C.

Специалисты советуют размещать орхидеи в гостиной, кабинете или коридоре — там, где в течение дня нет резких температурных скачков. Кухня или ванная тоже могут подойти благодаря повышенной влажности, но только если в помещении тепло. На кухне растение стоит держать подальше от фруктов: газ, который они выделяют во время созревания, ускоряет увядание и опадение цветов.

Иногда достаточно нескольких минут и правильного места, чтобы орхидея спокойно пережила зиму и даже порадовала новым цветением.

