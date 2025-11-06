Не повторяйте эту ошибку: семь растений, которые "отомстят" за обрезку в ноябре

Магнолия / © www.freepik.com/free-photo

В конце года многие садоводы берутся благоустраивать свои участки — обрезают кусты, убирают опавшие листья и готовят растения к зиме. Но эксперты предостерегают: некоторые культуры лучше не трогать, ведь это может лишить их цветения в следующем сезоне.

Об этом сообщило издание Express.

Садовод Саймон назвал семь растений, которые категорически не стоит обрезать в ноябре. По его словам, именно в этот период большинство любителей садоводства делают последнюю уборку перед зимой, не осознавая, что вредят некоторым растениям.

«Для многих садоводов ноябрь — это месяц, когда они делают последнюю уборку в саду — готовят его к зиме. Для большинства это последняя работа, которую они сделают на улице, прежде чем наступят настоящие холода. И это не потому, что нечего будет делать — работы все равно будет много, которой нужно будет заниматься, пока будут длиться зимние месяцы», — отметил эксперт.

Азалии

Это растение формирует цветочные почки сразу после весеннего цветения. Именно поэтому осенью их нельзя обрезать — даже легкое подрезание может повредить нежные побеги, на которых заложены будущие бутоны.

Эксперт заметил, что почки очень мелкие, поэтому их легко не заметить. Садоводы часто укорачивают стебли, считая, что делают растение более опрятным, а потом весной удивляются, почему оно не цветет.

Камелии

По словам Саймона, камелии имеют большие и хорошо заметные бутоны, но и эти растения нередко обрезают слишком рано. Хотя кусты могут выглядеть неопрятно, специалист подчеркивает: «У вас много раскидистых побегов, которые выглядят неопрятно в это время года, и я могу понять, почему люди их обрезают — и я вижу, как они их обрезают, хотя вполне заметно огромные цветочные почки, которые ждут распускания весной. Не режьте их».

Магнолии и сирень

Как и азалии, эти декоративные кустарники закладывают почки заранее, поэтому любая осенняя обрезка приведет к потере цветения в следующем году. Саймон подчеркнул, что эти растения стоит обрезать только после того, как они отцветут весной.

Форзиция, рибес и филадельфус

Эти листопадные кустарники часто обрезают преждевременно, хотя именно на старых побегах формируются цветочные почки. Особенно это касается филадельфуса — раскидистого кустарника с ароматными белыми цветами, который летом выглядит роскошно.

«Нужно набраться решимости не выходить и не обрезать его, чтобы он снова стал аккуратным», — предостерегает специалист.

