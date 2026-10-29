Не поздно сажать клубнику в конце октября: что нужно успеть до морозов

Клубника.

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В конце октября огородники еще могут успеть усадить или пересадить клубнику, однако медлить не стоит. Растениям нужно время, чтобы укорениться до наступления устойчивых морозов. Если высадить кустики слишком поздно, они могут плохо прижиться, ослабеть зимой или погибнуть.

Стоит ли браться за посадку клубники осенью и как правильно это сделать читайте в материале ТСН.ua.

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Традиционно клубнику высаживают весной или в конце лета, в начале осени, а в благоприятную погоду — еще и в октябре. Огородники отмечают, что клубнику нужно успеть укорениться до промерзания почвы. Поэтому важно учитывать не только календарь, но и температуру, влажность и прогноз погоды.

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По рекомендациям специалистов, осенью посадку ягодных культур желательно завершать за 15–20 дней до промерзания почвы. Для клубники также важно, чтобы до устойчивых морозов оставалось примерно 3-4 недели.

В Украине сроки посадки отличаются в зависимости от региона. В южных областях теплая погода может сохраняться дольше, в то время как в северных и западных регионах холодные ночи и промерзание почвы могут наступить раньше. Если предстоит длительное похолодание, лучше не рисковать с новой посадкой в открытый грунт.

Какую клубнику еще можно высаживать осенью

Многое зависит от типа саженцев и состояния их корневой системы. Если саженцы слабы, имеют поврежденные корни или плохо развиты, поздняя осенняя посадка может быть особенно рискованной.

Саженцы в горшках с закрытой корневой системой.

Их можно пересаживать с минимальным повреждением корней. Это уменьшает стресс для растения, хотя не отменяет потребности во времени для укоренения.

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Саженцы с открытыми корнями.

Они более чувствительны к пересыханию и требуют быстрой высадки. В конце октября их лучше сажать только тогда, когда погода благоприятна и для морозов есть достаточный запас времени.

Собственные укорененные розетки.

Если молодые кустики уже сформировали хорошую корневую систему, их можно пересадить на постоянное место, пока земля остается пригодной для работы.

Как правильно посадить клубнику

Чтобы молодые растения имели больше шансов пережить холодный сезон, соблюдайте несколько правил:

Выберите солнечное место. Клубника лучше всего растет на хорошо освещенном участке с рыхлой, плодородной почвой. Мест, где после дождей надолго застаивается вода, лучше избегать. Подготовьте грядку. Уберите сорняки и растительные остатки, разрыхлите землю. В случае необходимости внесите зрелый компост, но не используйте свежий навоз непосредственно перед посадкой. Не углубляйте сердцевину куста. Центральная точка роста, из которой появляются новые листья, должна оставаться на уровне поверхности почвы. Если засыпать ее землей, растение может загнить. Если же корни останется обнаженными, они могут пересыхать и повреждаться морозом. Оставляйте достаточно места. Между кустов обычно оставляют примерно 25-35 см, а между рядами — 50-70 см. Точное расстояние зависит от сорта и способа выращивания. Полейте после посадки. Если земля сухая, умеренно увлажните ее, чтобы почва плотно прилегала к корням. Не допускайте переувлажнения грядки.

Как защитить клубнику от морозов

Молодые кусты, посадившие незадолго до зимы, нуждаются в особом внимании. Когда земля остынет, а погода станет стабильно холодной, грядку можно замульчировать соломой, сухими здоровыми листьями или другим воздухопроницаемым материалом.

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Не стоит укрывать клубнику слишком рано, когда еще тепло и влажно: под плотным укрытием растения могут выпревать. Также не нужно нагребать мульчу непосредственно на центральную точку роста.

В регионах с малоснежными зимами или резкими перепадами температур защита особенно важна. В то же время укрытие не гарантирует успешной зимовки, если растения не успели укорениться.

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