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Не "прихожая" и не "зал": как правильно на украинском называть комнаты в своем доме

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
1495
Время на прочтение
1 мин
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Не "прихожая" и не "зал": как правильно на украинском называть комнаты в своем доме

Как правильно на украинском называть комнаты в доме или квартире / Фото: pixabay.com

Многие часто ошибаются, называя комнаты в своем доме.

Наверное, каждый из нас хочет говорить на украинском языке без ошибок и суржика. Впрочем, больше всего мы употребляем русизмы, когда общаемся в быту. К примеру, довольно часто неправильно называем комнаты в своем доме или квартире. Рассказываем, как правильно называть на украинском помещения в своем доме.

Как правильно называть комнаты в квартире или доме

Александра Сербенская в пособии "Антисуржик. Учимся вежливо вести себя и правильно говорить" предоставила примеры имен собственных для каждого помещения в доме.

Самые распространенные ошибки, которые совершают украинцы, именно в этих названиях.

  • "Передпокій" — не "прихожая", это калькированное слово с русского языка.
  • "Вітальня" — не "гостиница" или "зал". Первое слово – это калька, второе – устаревшее название.
  • "Їдальня" — а не "столовая", потому что это калька.
  • "Планування" – слова "планировка" нет в украинском языке.
  • "Житловий масив" — "жилой массив" не используется в украинском языке.
  • "Стеля" – а не "потолок".
  • "Підлога" — а не "пол".
  • "Сходова клітка" – в украинском языке нет словосочетания "лесничная клетка".
  • "Кватирка" — а не русизм "форточка".

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Дата публикации
Просмотры
1495
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