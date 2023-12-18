Не "прихожая" и не "зал": как правильно на украинском называть комнаты в своем доме

Многие часто ошибаются, называя комнаты в своем доме.
Наверное, каждый из нас хочет говорить на украинском языке без ошибок и суржика. Впрочем, больше всего мы употребляем русизмы, когда общаемся в быту. К примеру, довольно часто неправильно называем комнаты в своем доме или квартире. Рассказываем, как правильно называть на украинском помещения в своем доме.
Как правильно называть комнаты в квартире или доме
Александра Сербенская в пособии "Антисуржик. Учимся вежливо вести себя и правильно говорить" предоставила примеры имен собственных для каждого помещения в доме.
Самые распространенные ошибки, которые совершают украинцы, именно в этих названиях.
- "Передпокій" — не "прихожая", это калькированное слово с русского языка.
- "Вітальня" — не "гостиница" или "зал". Первое слово – это калька, второе – устаревшее название.
- "Їдальня" — а не "столовая", потому что это калька.
- "Планування" – слова "планировка" нет в украинском языке.
- "Житловий масив" — "жилой массив" не используется в украинском языке.
- "Стеля" – а не "потолок".
- "Підлога" — а не "пол".
- "Сходова клітка" – в украинском языке нет словосочетания "лесничная клетка".
- "Кватирка" — а не русизм "форточка".
Читайте также:
"Пылесосю" или "пылесосу": как правильно сказать на украинском
Забудьте слово "бутерброд": 12 украинских слов, которыми можно его заменить
Говорим правильно: «лечащий врач» на украинском будет только так