Не "прихожая" и не "зал": как правильно на украинском называть комнаты в своем доме

Наверное, каждый из нас хочет говорить на украинском языке без ошибок и суржика. Впрочем, больше всего мы употребляем русизмы, когда общаемся в быту. К примеру, довольно часто неправильно называем комнаты в своем доме или квартире. Рассказываем, как правильно называть на украинском помещения в своем доме.

Как правильно называть комнаты в квартире или доме

Александра Сербенская в пособии "Антисуржик. Учимся вежливо вести себя и правильно говорить" предоставила примеры имен собственных для каждого помещения в доме.

Самые распространенные ошибки, которые совершают украинцы, именно в этих названиях.

"Передпокій" — не "прихожая", это калькированное слово с русского языка.

"Вітальня" — не "гостиница" или "зал". Первое слово – это калька, второе – устаревшее название.

"Їдальня" — а не "столовая", потому что это калька.

"Планування" – слова "планировка" нет в украинском языке.

"Житловий масив" — "жилой массив" не используется в украинском языке.

"Стеля" – а не "потолок".

"Підлога" — а не "пол".

"Сходова клітка" – в украинском языке нет словосочетания "лесничная клетка".

"Кватирка" — а не русизм "форточка".

Читайте также:

"Пылесосю" или "пылесосу": как правильно сказать на украинском

Забудьте слово "бутерброд": 12 украинских слов, которыми можно его заменить

Говорим правильно: «лечащий врач» на украинском будет только так