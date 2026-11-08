Не произносите эти 5 фраз о деньгах: народные приметы о финансовой неудаче

Деньги / © pexels.com

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Эзотерики убеждены, что постоянные жалобы на нехватку средств и неуверенность в себе якобы привлекают бедность. Они советуют обратить внимание на пять фраз, которые лучше не повторять.

Об этом пишет radiotrek.

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По мнению приверженцев эзотерических учений, финансовое благополучие зависит не только от обстоятельств, но и от того, как человек мыслит и говорит о деньгах.

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Какие фразы якобы притягивают бедность

1. «Мне это не по карману»

Высказывания типа «Я не могу себе этого позволить» или «Это слишком дорого для меня» эзотерики считают негативными финансовыми установками.

По их убеждению, такими словами человек словно сообщает Вселенной, что не нуждается в желаемых вещах или услугах. Соответственно, она вроде бы сама отказывается от возможности получить средства на их приобретение.

2. «Высокооплачиваемая работа мне не светит»

Постоянные сомнения в собственных способностях и убеждение, что человек недостаточно опытен для хорошей должности, также относят к установкам, мешающим финансовому росту.

Эзотерики объясняют это неуверенностью в своей ценности. По их мнению, человек, считающий себя недостойным высокой зарплаты, подсознательно отказывается от возможности улучшить свое материальное положение.

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3. «Как только появятся деньги, куплю себе то-то и то-то»

Эта фраза, по эзотерическим представлениям, свидетельствует о привычке тратить все полученные средства, не оставляя ничего для сбережений.

Считается, что стремление сразу израсходовать новый доход мешает накапливать капитал. Кроме того, сторонники таких убеждений утверждают, что легкое прощание с деньгами якобы отталкивает финансовую энергию и приводит к быстрому исчезновению сбережений.

4. «У других денег много, а у меня мало»

Сравнение собственного материального положения с обилием других людей также называют отрицательной установкой.

По мнению эзотериков, повторение таких слов закрепляет убеждение в своей финансовой несостоятельности. Они советуют отказаться от постоянных сравнений и сосредоточиться на собственных возможностях и целях.

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5. «Много денег можно только украсть»

Убеждение, что большое состояние невозможно получить честным путем, также относят к фразам, которые якобы программируют человека на бедность.

По эзотерическим представлениям такая позиция заранее ограничивает финансовые перспективы. Человек начинает воспринимать большие заработки как нечто недостижимое, а потому якобы соглашается только на доходы, которых хватает для удовлетворения базовых потребностей.

Сторонники народных примет и эзотерики советуют более внимательно относиться к высказываниям о деньгах, не обесценивать собственные возможности и не формировать негативных убеждений по поводу финансового благосостояния.

В то же время следует помнить, что утверждения о способности определенных фраз притягивать бедность не имеют научного подтверждения.

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