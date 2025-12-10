Не пропустите: даты колядования, щедрования и посевания по новому стилю в 2025–2026

Когда колядовать, щедровать и посевывать / © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

Реклама

Колядуем на Рождество — 24–25 декабря

Коляда — один из самых ярких и ожидаемых зимних праздников. Теперь, когда Рождество в Украине празднуют по новому стилю, колядуют 24 и 25 декабря. Вечером 24 декабря, в Святвечер, дети и взрослые идут к соседям и знакомым с колядками — особыми песнями о рождении Иисуса Христа. Хозяева, в свою очередь, дарят гостям угощение, деньги или сладости и получают искренние пожелания здоровья, счастья и благополучия.

Обычно колядуют мужчины, независимо от возраста — от мальчиков до пожилых людей. Они часто переодеваются в яркие костюмы, иногда даже в женские образы. Традиционные персонажи: звезда, ангелы, пастухи и даже чертик. Песни сопровождаются короткими сценками, а хозяева щедро вознаграждают гостей.

Старая дата: 6-7 января 2026 года.

Реклама

Новая дата: 24-25 декабря 2025 года.

Щедруем в канун Нового года — 31 декабря

Щедрый вечер теперь празднуют 31 декабря, в канун нашего Нового года. В этот день поют щедривки — веселые песни с пожеланиями изобилия, счастья и благополучия. Если колядуют преимущественно мужчины, то щедруют по большей части женщины. В отдельных регионах роли могут изменяться, но суть остается неизменной: веселые мелодии и пожелания семейного благополучия.

Интересно, что традиция щедрования ведет свое начало еще со времен Киевской Руси, когда Новый год праздновали весной. Именно поэтому в щедривках упоминаются весенние мотивы — возвращение птиц, в частности “щедрика”, от которого и происходит название обрядовой песни.

Старая дата: 13 января 2026 года.

Реклама

Новая дата: 31 декабря 2025г.

Посеваем на Новый год — 1 января

Первый день января теперь объединяет празднование Нового года и день Василия Великого. Это традиционное время для посевания. Утром мальчики и юноши уходят от дома к дому, посыпают пол зерном и произносят специальные поздравительные стишки с пожеланиями здоровья, счастья, богатого урожая и удачи.

Посевание — преимущественно мужской обряд: считается, что первым на порог дома должен стать мужчина, чтобы принести благосостояние в следующем году. Хозяева одаривают посевальщиков деньгами, а первого гостя особенно щедро.

Старая дата: 14 января 2026 года.

Реклама

Новая дата: 1 января 2026г.

Сохранение этих старинных украинских традиций дарит неповторимую атмосферу праздника, объединяет семьи и дарит тепло всем участникам — и взрослым, и детям. Не забывайте о колядках, щедривках и посеваниях: они делают наши праздники особенными и немного сказочными.