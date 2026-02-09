День дедушки 2026 года в Украине / © pexels.com

В Украине традиционно чествуют дедушек и бабушек сообща. Основная дата праздника — 28 октября, когда чествуют День бабушек и дедушек.

Празднование в мире

Всемирный день бабушек, дедушек и стариков празднуют в четвертое воскресенье июля — 26 июля 2026 года. Этот праздник был начат по инициативе Папы Римского и сегодня празднуется во многих странах мира.

В Польше, например, существует фиксированный День дедушки (Dzień Dziadka), ежегодно празднуемый 22 января. В США и Канаде День бабушек и дедушек приходится на первое воскресенье после Дня труда — в 2026 году это 13 сентября.

В Великобритании праздник дедушки празднуют в первое воскресенье октября — 4 октября 2026 года. В Италии бабушки и дедушки празднуют 2 октября, а во Франции дедушки чествуют в первое воскресенье октября (4 октября 2026), тогда как бабушки имеют свой день в марте.

Идеи подарков для дедушки

В этот день принято дарить дедушке символические вещи: комнатные цветы как знак долголетия или организовывать теплый семейный ужин. Но настоящее счастье — порадовать его личным подарком:

Для комфорта и уюта: теплый плед, мягкий свитер, удобные тапочки, термос высокого качества или ароматный чай или кофе.

Для здоровья тонометр с большим дисплеем, массажер для спины или ног, ортопедическая подушка.

Для хобби: новая книга любимого автора, рыболовные снасти, набор инструментов или комнатное растение для садовода.

Памятные подарки: семейный фотоальбом собственноручно, фоторамка с цифровым дисплеем для любимых внуков.

Эмоции и общее время: билеты на концерт, в театр или на любое общее занятие, которое оставит теплые воспоминания.

День дедушки — это не просто дата в календаре. Это возможность остановиться, сказать спасибо и провести время с теми, кто для нас — настоящий жизненный ориентир.