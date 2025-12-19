Список государственных праздников в Украине 2026 года / © unsplash.com

ТСН.ua подготовил актуальный список государственных праздников в Украине на 2026 год. В этом году у украинцев будет 11 официальных праздников:

1 января (четверг) — Новый год ;

8 марта (воскресенье) — Международный женский день ;

12 апреля (воскресенье) — Пасха ;

1 мая (пятница) — День труда ;

8 мая (пятница) — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне (1939-1945) ;

31 мая (воскресенье) — Троица ;

28 июня (воскресенье) — День Конституции Украины ;

15 июля (среда) — День Украинской Государственности ;

24 августа (понедельник) — День независимости Украины ;

1 октября (четверг) — День защитников и защитниц Украины ;

25 декабря (пятница) — Рождество Христово.

Согласно законодательству, все эти даты являются официальными выходными.

Впрочем, во время действия военного положения в Украине эта норма не применяется. То есть дополнительных выходных после выпадающих на субботу или воскресенье праздников не будет. Исходными считаются только праздничные дни, которые уже приходятся на выходной.

Это ограничение касается, прежде всего, государственных учреждений и предприятий. Частные компании могут самостоятельно решать, предоставлять ли работникам дополнительные выходные в праздничные дни.