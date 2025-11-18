Когда украшать елку для привлечения счастья / © pexels.com

Реклама

Выбор даты для наряда елки определяется многими факторами: культурными традициями, праздничными обычаями, а также личным чувством праздника. Кто-то любит почувствовать новогодний дух уже в начале декабря, другие ждут особенно благоприятного дня. Праздничная эйфория уже совсем близко, и пора готовиться к волшебным моментам года.

Некоторые семьи уже планируют наряжать новогоднюю елку, а другие предпочитают украшение ближе к концу года.

Эзотерики утверждают, что дата украшения елки имеет большое значение. Чтобы привлечь в дом любовь, счастье и благополучие, следует обратить внимание на эти особые даты:

Реклама

5 декабря — канун Дня святого Николая

Этот день считается идеальным для украшения новогодней елки. Наряжение елки в этот день поможет привлечь в дом обилие и финансовую стабильность. Для дополнительного праздничного настроения рядом с елкой можно оставить небольшой подарок для детей, отметив, что он от Святого Николая.

21 декабря — День зимнего солнцестояния

Если вы устали от проблем и забот, отличным вариантом будет наряжать елку именно 21 декабря. Эта дата приносит в дом благополучие и защиту всей семье в течение года.

24 декабря — в канун Рождества

Этот вечер считается временем чудес. Владельцы садов и огородов традиционно наряжают елку, чтобы привлечь богатый урожай весной и летом, а также здоровье и гармонию в семье.

25 декабря — Рождество

Украшение елки в день рождения Христа помогает привлечь в дом счастье, здоровье, любовь и благополучие.

Реклама

28 декабря

Те, кто украшает елку 28 декабря, считается, что защищают свой дом от злых сил. В этот день также рекомендуют прочитать молитву о здоровье и благополучии всей семьи.