Не пропустите: когда лучше украшать елку — 5 благоприятных дат, приносящих в дом деньги, любовь и счастье
Правильное время для украшения елки зависит от традиций, семейных обычаев и вашего настроения.
Выбор даты для наряда елки определяется многими факторами: культурными традициями, праздничными обычаями, а также личным чувством праздника. Кто-то любит почувствовать новогодний дух уже в начале декабря, другие ждут особенно благоприятного дня. Праздничная эйфория уже совсем близко, и пора готовиться к волшебным моментам года.
Некоторые семьи уже планируют наряжать новогоднюю елку, а другие предпочитают украшение ближе к концу года.
Эзотерики утверждают, что дата украшения елки имеет большое значение. Чтобы привлечь в дом любовь, счастье и благополучие, следует обратить внимание на эти особые даты:
5 декабря — канун Дня святого Николая
Этот день считается идеальным для украшения новогодней елки. Наряжение елки в этот день поможет привлечь в дом обилие и финансовую стабильность. Для дополнительного праздничного настроения рядом с елкой можно оставить небольшой подарок для детей, отметив, что он от Святого Николая.
21 декабря — День зимнего солнцестояния
Если вы устали от проблем и забот, отличным вариантом будет наряжать елку именно 21 декабря. Эта дата приносит в дом благополучие и защиту всей семье в течение года.
24 декабря — в канун Рождества
Этот вечер считается временем чудес. Владельцы садов и огородов традиционно наряжают елку, чтобы привлечь богатый урожай весной и летом, а также здоровье и гармонию в семье.
25 декабря — Рождество
Украшение елки в день рождения Христа помогает привлечь в дом счастье, здоровье, любовь и благополучие.
28 декабря
Те, кто украшает елку 28 декабря, считается, что защищают свой дом от злых сил. В этот день также рекомендуют прочитать молитву о здоровье и благополучии всей семьи.