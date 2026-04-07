Когда Троица 2026 года

Реклама

Каждый год через 50 дней после Пасхи христиане празднуют Троицу — день, посвященный трем ипостасям Господа. Поскольку дата праздника зависит от лунного календаря, она ежегодно меняется. В украинской традиции этот праздник также известен как Пятидесятница или Зеленые праздники и связан со многими народными обрядами и обычаями.

Когда Троица в 2026 году

Троица — один из важнейших христианских праздников. Оно чтит событие, описанное в Библии: после воскресения Иисус привел учеников на гору, и на них сошел Святой Дух, даря силу проповедовать. Именно тогда человечество через апостолов увидело Бога в трех ипостасях.

Вычислить дату Троицы просто: прибавляем 50 дней к Пасхе. У православных украинцев Пасха 2026 приходится на 12 апреля, поэтому Троица будет праздноваться 31 мая. Для католиков Пасха неделей раньше, 5 апреля, поэтому их Троица приходится на 24 мая. В этом году православный Зеленый праздник наступает довольно рано — почти в конце весны, а не летом, как обычно.

Реклама

Как празднуют Троицу в Украине

В Украине Троица является государственным праздником, поэтому понедельник 1 июня 2026 года должен быть выходным. Однако во время военного положения эта норма не действует.

По народным обычаям, Троица знаменует начало Русальной недели. Девушки наряжались в костюмы русалок, плели венки, играли в обрядовые игры и гадали на суженых. В сам день праздника украинцы шли в церковь, освящали травы, зелень и полевые цветы, а вечером собирались всей семьей за праздничным столом. Молодежь часто использовала этот праздник для сватовства и знакомств.

Церковные запреты на Троицу похожи на другие большие праздники: нельзя тяжело работать, ссориться, употреблять алкоголь, жадничать или желать зла. Народные поверья добавляли еще одно: купаться в реке в этот день не стоит, иначе русалки могут затянуть ко дну.