Не пропустите: лунный посевной календарь марта 2026 года для идеального урожая овощей и цветов

Месячный посевной календарь на март 2026 года / © Pixabay

Именно сейчас наступает решающий момент для высадки рассады томатов в закрытый грунт, высева холодостойких овощей и душистой зелени под открытым небом и активной подготовки почвы к масштабным весенним высадкам. Это месяц, когда закладывается фундамент будущего урожая.

Фазы Луны в марте 2026 года

Месячный посевной календарь на март 2026 года формируется четырьмя ключевыми фазами Луны, и каждая из них по-своему влияет на рост и силу растений. Особенность этого месяца — возможность активно работать и в теплице, и на открытых грядках, сочетая разные виды посадок.

Вот как распределяются фазы и их влияние:

Новая Луна — 11 марта — время затишья и природной паузы. Растения находятся в состоянии минимальной активности, потому посевы и пересадки лучше отложить. Растущая Луна — 1–10 и 12–25 марта — самый благоприятный период для культур, в которых ценится надземная часть. Энергия направлена вверх — активно развиваются стебли, листья и плоды. Полная Луна — 26 марта — пик жизненной силы растений. Максимальная концентрация энергии сосредотачивается в листьях и плодах, однако с посевами следует соблюдать осторожность. Убывающая Луна — 27–31 марта — внимание природы смещается к корням. Это хорошее время для работ с корнеплодами, укоренения и укрепления подземной части растений.

Понимание этих фаз помогает точнее планировать посевы и получить здоровые, сильные всходы уже с первых весенних недель.

Благоприятные дни для посева в марте 2026 года

Благоприятные дни для посева в марте 2026 года / © Pixabay

Посевный календарь на март 2026 года построен так, чтобы вам было удобно планировать работы в зависимости от места выращивания: открытые грядки, теплица или рассада на подоконнике. Такой подход позволяет не распыляться, а действовать четко и результативно — в правильный день для каждой культуры.

Открытый грунт: холодостойкие культуры

Именно конец марта — золотая пора для первых посевов под открытым небом. Лучшие дни распределяются следующим образом:

Морковь — 27, 28, 29, 30, 31 марта.

Редис — 27, 28, 29, 30 марта.

Редька ранняя — 27, 28, 29 марта.

Петрушка и укроп — 1, 2, 3, 19, 20, 27, 28 марта.

Салат листовой — 1, 2, 3, 19, 20 марта.

Лук-севок — 27, 28, 29, 30 марта.

Чеснок яровой — 27, 28, 29 марта.

Горох и бобы — 1, 2, 3, 19, 20 марта.

Картофель ранний — 27, 28, 29, 30, 31 марта.

Теплица: посев и высадка

В защищенном грунте работы стартуют активнее. Для стабильного роста выбирайте следующие даты:

Томаты (высадка рассады) — 1, 2, 3, 7, 8, 19, 20, 21 марта.

Огурцы (сея семян) — 1, 2, 3, 19, 20 марта.

Перец (высадка рассады) — 1, 2, 3, 7, 8, 19, 20 марта.

Баклажаны (высадка рассады) — 1, 2, 3, 7, 8 марта.

Редис ранний — 27, 28, 29 марта.

Салат и шпинат — 1, 2, 3, 19, 20 марта.

Рассада на подоконнике

Пока погода только набирает весеннюю силу, часть культур следует высевать дома:

Капуста поздняя — 7, 8, 15, 16, 19, 20 марта.

Кабачки и патиссоны — 1, 2, 3, 7, 8 марта.

Тыквы — 1, 2, 3, 7, 8 марта.

Цветы (астры, цинии) — 1, 2, 3, 7, 8, 15, 16 марта.

Бархатцы — 7, 8, 15, 16 марта.

Неблагоприятные дни для посева в марте 2026 года

Неблагоприятные дни для посева в марте 2026 года / © Pixabay

Лунный посевной календарь на март 2026 года четко обозначает не только благоприятные периоды, но и дни, когда лучше сделать паузу. В эти фазы Луны растения становятся более уязвимыми, а любое вмешательство — посев, пересадка или высадка рассады — может дать слабый результат.

Дать, когда следует воздержаться от посевных работ:

9, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25 и 26 марта 2026 года.

Наиболее напряженный отрезок — 10–12 марта, ведь именно 11 числа приходится Новая Луна. В настоящее время энергия растений снижена до минимума: семена всходят медленно и неравномерно, рассада дольше адаптируется, а молодые побеги формируются ослабленными.

Не менее осторожными следует быть накануне Полной Луны — 24 и 25 марта, а также непосредственно 26 марта, в день его пика. Особо критической считается дата 25 марта, когда месячная энергия достигает максимума. В этот период растения остро реагируют на любые манипуляции, что может отрицательно сказаться на их дальнейшем развитии.

Отдельно выделяются 9, 13 и 14 марта — это переходные фазы Луны или ее пребывание в так называемых малоплодородных знаках. Посеянные в эти дни культуры часто отстают в росте, более подвержены заболеваниям и реже радуют обильным урожаем.

Соблюдение этих оговорок поможет избежать лишних потерь и сохранить силы для действительно результативных дней марта.