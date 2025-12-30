Летнее время 2026 год: появилось важное уточнение / © pexels.com

Реклама

Это решение мотивировали заботой о здоровье населения и экономической целесообразностью.

Реакция общества оказалась неоднозначной, но изменение времени так и не было отменено. После этого президент Владимир Зеленский должен был подписать законопроект, который окончательно ликвидировал бы традиционный двукратный перевод часов в год. Однако документ остался без подписи.

Когда в Украине переводят часы на летнее время

Сегодня перевод часов на летнее и зимнее время регулируется постановлением Кабинета Министров. Согласно традиционному графику:

Реклама

Летнее время начинается в последнее воскресенье марта , когда стрелки часов переводят на час вперед.

Зимнее время начинается в последнее воскресенье октября, когда стрелки поворачивают на час назад.

Итак, 2026 переход на летнее время состоится 29 марта в 3:00 по местному времени.

Большинство современных гаджетов автоматически обновят время, в то время как механические часы придется перевести вручную.

Стоит отметить, что Украина не единственная: во многих странах Европы также дважды в год переводят стрелки весной и осенью.