Не пропустите: официальное уточнение о переводе на летнее время в 2026 году — будут ли изменения
Каждый год в марте Украина традиционно переходила на летнее время. Однако летом 2024 года парламентарии приняли решение отменить летнее время и оставить на территории страны зимнее, которое должны называть единственным киевским временем.
Это решение мотивировали заботой о здоровье населения и экономической целесообразностью.
Реакция общества оказалась неоднозначной, но изменение времени так и не было отменено. После этого президент Владимир Зеленский должен был подписать законопроект, который окончательно ликвидировал бы традиционный двукратный перевод часов в год. Однако документ остался без подписи.
Когда в Украине переводят часы на летнее время
Сегодня перевод часов на летнее и зимнее время регулируется постановлением Кабинета Министров. Согласно традиционному графику:
Летнее время начинается в последнее воскресенье марта, когда стрелки часов переводят на час вперед.
Зимнее время начинается в последнее воскресенье октября, когда стрелки поворачивают на час назад.
Итак, 2026 переход на летнее время состоится 29 марта в 3:00 по местному времени.
Большинство современных гаджетов автоматически обновят время, в то время как механические часы придется перевести вручную.
Стоит отметить, что Украина не единственная: во многих странах Европы также дважды в год переводят стрелки весной и осенью.