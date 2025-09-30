ТСН в социальных сетях

Не пропустите: сегодня последний день, чтобы обрезать гортензию по старинному способу — и бутоны обильно прорастут весной

Гортензия — растение с характером: оно требует внимательного и грамотного ухода, чтобы порадовать садовника обильными соцветиями и быстрым развитием. Одним из ключевых этапов заботы о ней является правильная осенняя обрезка.

Татьяна Мележик
Что нужно сделать с гортензией осенью

Что нужно сделать с гортензией осенью / © unsplash.com

Несмотря на опыт многих дачников, вопрос о том, следует ли проводить обрезку осенью, до сих пор вызывает дискуссии. Однако профессиональные цветоводы единодушны: сентябрьская обрезка гортензии — необходимое условие для здоровья и пышного цветения куста.

Как обрезать гортензию осенью

Существует три основных вида обрезки:

  • Санитарное. Предусматривает удаление засохших, больных или поврежденных побегов и листьев. Такой подход помогает минимизировать риск инфекций и болезней в следующем сезоне. Эксперты отмечают: не стоит жалеть растение — иногда целесообразно срезать до основания, чтобы полностью устранить потенциальную угрозу.

  • Формовочное. Осуществляется для придания кусту чистоплотной формы и избегания чрезмерной густоты. Удаляют стебли, мешающие циркуляции воздуха, а также прикорневые веточки.

  • Омолаживающее для цветения. Ее проводят непосредственно перед заморозками, чтобы дать растению время восстановиться перед зимовкой. При этом удаляют старые и сухие побеги, оставляя около 2-3 сантиметров от земли. Именно такой метод стимулирует гортензию к мощному цветению в следующем году.

Правильно выполненная осенняя обрезка — это инвестиция в будущее вашего сада. Благодаря ей гортензия не только сохраняет здоровье, но раскрывает свой полный потенциал в новом сезоне.

