Не пропустите: вот что делать в Чистый четверг, чтобы привлечь богатство и удачу на 12 месяцев

Чистый четверг: обряды для привлечения денег и счастья

Реклама

В этот период верующие вспоминают события, связанные с Воскресением Иисуса Христа, а также наводят порядок в мыслях и домах. По народным традициям, именно в Чистый четверг можно привлечь в семью благополучие, богатство и счастье с помощью древних обрядов и примет.

Что нужно обязательно сделать в Чистый четверг

Посетить храм и помолиться — день следует начать с молитвы за благополучие и здоровье всех членов семьи. Это создаст духовное основание для всех последующих дел. Убрать в доме — тщательно очищается каждый уголок дома, важно избавиться от лишних вещей. Свобода пространства символизирует готовность принять положительные перемены в жизни. Подготовиться к празднованию Пасхи — именно в Чистый четверг можно начинать выпекать кулич, красить яйца, готовить праздничные блюда. А чтобы привлечь в семью благополучие, обязательно после уборки и готовки накройте стол чистой скатертью.

Денежные обряды, чтобы привлечь изобилие

Трижды перечислите деньги: утром, в полдень и вечером. Это будет символизировать денежный поток.

Приготовьте «монетную» воду для мытья полов: бросьте в воду для уборки несколько монет, чтобы привлечь финансовое благополучие в дом.

Протрите стол на кухне по часовой стрелке: во время этого процесса представляйте, что деньги «текут» в ваши руки.

Все эти действия нужно обязательно выполнять в хорошем настроении и с положительными мыслями.

Народные приметы на Чистый четверг

Если умыться до восхода солнца, можно привлечь здоровье и энергию на весь год.

Добавьте в воду серебряный предмет, чтобы зарядиться позитивом.

Завершите уборку до конца дня, чтобы убрать беспорядок не только из дома, но и из мыслей.

Если куличи удались с первого раза — год пройдет в достатке.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.