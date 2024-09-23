Не "простинь" и не "підодіяльник" — как правильно на украинском называть части постельного белья

Украинцы часто используют такой суржик как "підодіяльник". Таким образом, они часто называют легкий чехол, который одевают на одеяло. Но это не правильно, это классический суржик, – рассказывает известный языковед Александр Авраменко. Правильно говорить по-украински не "підодіяльник", а підковдра..

Как на украинском назвать "простинь", "наволочку", "подушку"

По-украински правильно говорить не "простынь", а простирало или простирадло.

или Чехол, который надевают на подушку, правильно называть наволока или наволочка .

или . Мешок, в который насыпают перья для подушки или перины – это напірник .

. Правильно говорить пОдушка, а подУшка. . А слово постель имеет двойной ударение, можно говорить и пОстіль, и постІль.

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