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Не "простинь" и не "підодіяльник" — как правильно на украинском называть части постельного белья

Не "простинь" и не "підодіяльник" — как правильно на украинском называть части постельного белья

Как правильно на украинском "пододеятель"

Как правильно на украинском называть элементы постельного белья: ответ эксперта

Украинцы часто используют такой суржик как "підодіяльник". Таким образом, они часто называют легкий чехол, который одевают на одеяло. Но это не правильно, это классический суржик, – рассказывает известный языковед Александр Авраменко. Правильно говорить по-украински не "підодіяльник", а підковдра..

Как на украинском назвать "простинь", "наволочку", "подушку"

  • По-украински правильно говорить не "простынь", а простирало или простирадло.
  • Чехол, который надевают на подушку, правильно называть наволока или наволочка.
  • Мешок, в который насыпают перья для подушки или перины – это напірник.
  • Правильно говорить пОдушка, а подУшка. . А слово постель имеет двойной ударение, можно говорить и пОстіль, и постІль.

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