Не просто мурлыканье: ученые обнаружили удивительную связь между кошками и их хозяевами

Между кошками и их хозяевами существует гормональная связь

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Ученые из Киотского университета в Японии обнаружили гормональную связь между домашними кошками и их владельцами. Исследование показало, что физическая близость между людьми и животными связана с уровнем окситоцина — гормона социальной привязанности — и кортизола, который связан со стрессом.

Об этом пишет издание IFL Science.

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В течение месяца исследователи наблюдали за 29 кошками и 19 их владельцами. Они анализировали уровень гормонов в моче людей и животных, отслеживали, сколько времени кошки проводят рядом с хозяевами, а также оценивали эмоциональное состояние людей.

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Результаты показали позитивную связь между концентрацией окситоцина у кошек и людей. В то же время более высокий уровень этого гормона у кошек был связан с более низким уровнем кортизола и меньшим количеством негативных эмоций у их владельцев.

Ученые также выяснили, что положительные изменения в самочувствии людей в большей степени связаны с повседневной физической близостью к животным, чем с продолжительностью владения кошкой.

Почему важен окситоцин

Окситоцин участвует в формировании социальных связей, в частности между родителями и детьми. Кортизол, в свою очередь, связан с реакцией организма на стресс. Взаимосвязь этих гормонов может частично объяснять, почему общение с домашними животными помогает людям чувствовать спокойствие и комфорт.

«Наши результаты свидетельствуют о том, что это ощущение может частично отражаться в гормональной связи между кошками и их хозяевами — в частности, через окситоцин», — пояснила старший преподаватель Киотского университета Сахо Такаги.

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В то же время исследователи отмечают, что делать окончательные выводы пока рано. В исследовании приняли участие лишь 19 владельцев кошек, а выявленные закономерности свидетельствуют о связи между физической близостью, гормональными показателями и эмоциональным состоянием, но не доказывают прямой причинно-следственной зависимости.

Ученые надеются, что дальнейшие исследования помогут более точно выяснить, как люди и кошки влияют на самочувствие друг друга.

Напомним, что некоторые породы кошек славятся своей необычайной привязанностью к хозяевам и готовы буквально следовать за ними, как тень, по всему дому.

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