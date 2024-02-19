Не простой набор цифр: как телефонный номер влияет на нашу судьбу

Немногие задумываются, что цифры, которые встречаются в нашем номере телефона, могут влиять на судьбу и жизнь.

На протяжении всей жизни нас окружают числа. И некоторые из них кажутся нам лучше других. Нумерология объясняет это достаточно просто: нас тянет к тому, чего не хватает в жизни. Это происходит и с номером телефона.

Чтобы узнать, как номер телефона влияет на вашу судьбу, необходимо сначала отбросить код страны и оператора связи. Теперь те цифры, которые у вас остались, нужно составить одна за другой, а позже дополнительно составить цифры вышедшего у вас числа. Так нужно поступать, пока у вас не получится однозначное число от единицы до девяти.

К примеру, допустим, у вас номер телефона +38(096)1234567. Отбрасываем код страны и оператора, остается 1234567. Теперь делаем простое сложение: 1+2+3+4+5+6+7 = 28. Теперь 2+8 = 10. В конце нужно 1+0 = 1. Это означает, что ваше число "1". Что же это значит?

Единица, двойка и тройка

Еще с давних времен единица означала в нумерологии власть, силу и одиночество. Такой номер телефона отлично подходит бизнесменам или менеджерам, владельцу компаний, ведь он помогает контролировать пространство вокруг себя. С ним человек станет еще более настойчивым, а вербальные способности сразу вырастут. Еще одна важная особенность единицы состоит в умении аргументированно отстаивать свои интересы.

Двойка – символ единения мужской и женской энергий. Это число в нумерологии считается более пассивным, чем единица. Поэтому он идеально подходит консультантам, посредникам. А еще он поможет лучше общаться с партнерами, начальником или родителями. Особенно если последние занимают важное место в вашей жизни.

Тройка означает творчество. Поэтому такой номер телефона подходит писателям, художникам, актерам или журналистам. Она поможет сделать язык искрящимся и легким. Но обратите внимание, что удержать секреты с таким номером телефона будет очень тяжело.

От четверки к семерке

Нумерология судьбы и цифры в номере мобильного телефона / Фото: Unsplash

Четверка символизирует стабильность, поэтому такой номер телефона лучше подходит людям дисциплинированным, занимающимся предоставлением безопасности, ручным трудом. Также он подойдет, если вы занимаетесь дизайном ландшафта, строительством, сельским хозяйством. Вы будете более точно излагать свои мысли, поэтому исключается возможность, что вас неправильно поймут.

Пятерка – это всегда риск, путешествия, авантюризм и приключения. Поэтому такой номер телефона подходит альпинистам, экстремалам, брокерам, ведь поможет непринужденно разговаривать. Однако это число также привлекает внимание мошенников, рекламщиков и тех, кто просто любит пообщаться. Поэтому вам придется более тщательно сортировать звонки.

Шестерка лучше подходит психиатрам, врачам, социальным работникам и психологам. Ведь ее в нумерологии называют "числом сострадания". Если у кого-то из ваших знакомых есть номер телефона с таким числом, можете смело им звонить по совету.

Семерка – число очень талантливых людей, остающихся одиночками. Она подойдет философу, мыслителю, аналитику или айтишнику. На такой номер будут очень редко звонить по телефону незнакомые люди, однако, если такое случится, что вам понадобится помощь, возможно, никого будет попросить.

Восемь и девять – особые цифры

Восьмерка подходит успешным и активным бизнесменам, политикам. Однако вместе с популярностью и деньгами прибавятся и некоторые проблемы. Чтобы добиться цели, нужно очень много работать.

Наконец, девятка – число, которое заставляет владельца делиться с другими всем, чем он владеет. Если у вас это число номера, вам будут постоянно звонить друзья или просто знакомые, которые находятся в затруднительном положении. Девятка в нумерологии – это судьба. Но чем больше вы будете отдавать, тем больше получите.

Сочетание цифр и шифрование

Помимо основного нумерологического числа, очень важно и сочетание цифр в номере телефона. Например, настоящим оберегом для автомобилистов станет сочетание "989", любящие сердца помогут соединить два ряда нуля или "258". Если вам нужен успех, выбирайте номер телефона, где соединены "66" или "11", а чтобы дела шли только хорошо, нужны рядом стоящие цифры "3", "2" и "8".

Для организации нового поддержки нужно иметь в номере "22", а настоящим залогом материального благосостояния являются цифры "18", "28", "76" или "82". Обеспечат невероятное везение две стоящие рядом пятерки. Богатство означают "8", "88" или "888". А вот если в номере рядом стоят "6" и "4" или "5" и "6", они принесут убытки.

Чтобы выйти из тупика, необходимо изменить номер телефона.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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