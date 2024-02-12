Не растут, а увядают: какие комнатные цветы нельзя ставить на одном подоконнике

Эти комнатные растения совершенно не уживаются рядом, они могут убить друг друга за несколько дней.

Наверное, многие сталкивались с проблемой непонятной гибели цветов. Вроде бы, и правильный уход, и своевременный полив, подкормка, достаточно освещения, а цветы болеют, не цветут и погибают. Профессиональные флористы в таком случае рекомендуют обращать внимание на соседние растения, которые могут оказывать негативное воздействие друг на друга. Рассказываем, какие цветы не стоит ставить на один подоконник, чтобы они не болели.

Какие комнатные растения нельзя ставить на один подоконник.

Фиалка и душистый горошек, ландыш. Фиалка не сносит тяжелых резких запахов, которыми отличаются эти цветы. Аромат горошка отрицательно влияет на фиалку, она может часто болеть. А ландыш вообще может убить этот цветок за несколько дней.

Фиалка не сносит тяжелых резких запахов, которыми отличаются эти цветы. Аромат горошка отрицательно влияет на фиалку, она может часто болеть. А ландыш вообще может убить этот цветок за несколько дней. Антуриум и спатифиллум. Названия этих растений переводятся как "мужское" и "женское счастье". Такое соседство может погубить эти растения. Если они стоят рядом, их бутоны начинают увядать и опадать.

Названия этих растений переводятся как "мужское" и "женское счастье". Такое соседство может погубить эти растения. Если они стоят рядом, их бутоны начинают увядать и опадать. Каланхоэ, молочай и лилия с розой. Первые два растения размножаются семенами и крайне вредны для вторых, поскольку поглощают много воздуха. Поэтому такое соседство может вызвать болезнь розы и лилии. К тому же молочай выделяет ядовитый сок, его вообще лучше держать отдельно от других комнатных растений.

Первые два растения размножаются семенами и крайне вредны для вторых, поскольку поглощают много воздуха. Поэтому такое соседство может вызвать болезнь розы и лилии. К тому же молочай выделяет ядовитый сок, его вообще лучше держать отдельно от других комнатных растений. Папоротник вообще не любит соседства со всеми цветущими растениями. Их резкий запах плохо влияет на ее рост и развитие, поэтому папоротник следует ставить отдельно от роз, фиалок, орхидей.

вообще не любит соседства со всеми цветущими растениями. Их резкий запах плохо влияет на ее рост и развитие, поэтому папоротник следует ставить отдельно от роз, фиалок, орхидей. Кактусы также не переносят соседства с цветущими и благоухающими комнатными растениями.

также не переносят соседства с цветущими и благоухающими комнатными растениями. Орхидеи. Этот цветок не рекомендуется ставить на один подоконник с каланхоэ, фикусом, драценой и бегонией.

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