Не размораживайте мясо так, потому что это опасно: эксперты по питанию научили, как делать правильно

Американский броматолог рекомендует размораживать мясо только так, чтобы оно было полезным, безопасным и вкусным.

Чтобы мясо дольше хранилось, мы кладем его в морозилку, затем при необходимости размораживаем. Но как лучше это сделать, чтобы оно не теряло своих полезных свойств и сохраняло свой вкус? Рассказываем, как нужно размораживать мясо, чтобы оно оставалось полезным и вкусным.

Как нельзя размораживать мясо

Эксперты по питанию предостерегают от неправильной разморозки продукта, так как это может привести к ряду пищевых отравлений и болезней. Поэтому не следует экономить время на этом процессе. Не следует оставлять кусок мяса таять при комнатной температуре, класть в горячую воду или готовить мерзлым. Поскольку в нем могут быть бактерии, и для них образуется приемлемая среда для размножения. Поэтому таким мясом можно отравиться.

Микроволновая печь – также не самый лучший вариант для размораживания мяса, хотя во многих приборах предусмотрен такой режим.

Как правильно размораживать мясо: рекомендации эксперта

По словам американского броматолога, эксперта по питанию, Кантха Шелке, нельзя размораживать мясо при комнатной температуре, как мы это делаем обычно. Поскольку при такой разморозке наружная поверхность мяса нагревается быстрее, чем внутренняя. А это способствует росту микробов.

Поэтому самое безопасное место для размораживания мяса – холодильник. Для этого пакет с мясом следует поставить на тарелке в нижней части холодильника. Время размораживания зависит от вида мяса. Для фарша нужен день, а для больших кусков мяса понадобится двое суток.

По словам эксперта, размороженный продукт можно будет безопасно хранить в холодильнике 4-5 дней до приготовления. Но температура хранения должна быть не больше 5 градусов.

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