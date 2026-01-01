ТСН в социальных сетях

Не рискуйте кожей: дерматологи назвали 4 признака испорченной косметики

Даже полуполная баночка может быть угрозой для здоровья кожи. Дерматологи рассказали, как распознать просроченную косметику и какие средства являются самыми рискованными.

София Бригадир
Использование просроченных косметических средств может представлять риск для здоровья кожи — от раздражений до бактериальных инфекций. Дерматологи отмечают: даже если продукт выглядит почти новым, со временем он может потерять эффективность или стать опасным.

Об этом сообщило издание Martha Stewart.

Врачи Чикагской клиники косметической хирургии и дерматологии — Кэролин Джейкоб и Соломия Грущак — объяснили, по каким признакам можно определить, что косметическое средство уже не стоит использовать, а также какие продукты являются наиболее рискованными после завершения срока годности.

По словам Кэролин Джейкоб, после завершения срока годности средства не проходили проверку на безопасность и эффективность. Это означает, что продукт может не работать так, как заявлено, или же вызывать нежелательные реакции.

Специалист отмечает: кожа является самым большим органом человека, поэтому уход за ней должен быть системным и безопасным. Использование свежих и правильно сохраненных средств — одно из базовых условий такого ухода.

Четыре признака, что косметическое средство испортилось

Проверяя косметичку или шкафчик в ванной, дерматологи советуют обращать внимание на такие изменения:

  • Изменение текстуры.
    Если средство расслоилось, стало зернистым, появились комки или жировые включения, его следует немедленно выбросить.

  • Неприятный или нетипичный запах.
    Кислый, прогорклый или металлический запах является четким признаком порчи. Особую опасность это представляет для солнцезащитных кремов, которые в таком состоянии могут не обеспечивать должной защиты от ультрафиолета.

  • Ухудшение эффективности.
    Если макияж потерял пигментацию, а очищающие или моющие средства почти не пенятся, это свидетельствует о снижении их свойств.

  • Изменение цвета.
    Особенно внимательными стоит быть с антиоксидантными продуктами, в частности сыворотками с витамином С. Потемнение или другие изменения цвета означают, что формула стала нестабильной.

Продукты, которые категорически нельзя использовать после окончания срока годности

Дерматологи выделяют несколько категорий косметики, представляющих повышенный риск.

  • Косметика для глаз.

Тушь, жидкие подводки и кремовые тени имеют водную основу и часто контактируют со слизистой. В просроченных продуктах легко размножаются бактерии, что может привести к ячменю, конъюнктивиту или раздражению. Соломия Грущак отдельно подчеркивает: если была инфекция глаз, макияж нужно выбросить даже раньше, чтобы избежать повторного заражения.

  • Средства с активными ингредиентами.

Сыворотки с витамином С, ретиноиды, AHA и BHA-кислоты быстро разрушаются при контакте с воздухом и светом. После окисления они становятся менее эффективными и могут вызвать раздражение.

  • Сыворотки после процедур и средства от акне.

Такие продукты обычно наносят на поврежденную или чувствительную кожу. Если они загрязнены или просрочены, возрастает риск инфекций и воспалительных реакций.

Врач отмечает: внезапное покалывание, жжение, покраснение или шелушение после нанесения — это сигнал немедленно прекратить использование средства.

Сколько на самом деле хранится косметика

При условии правильного хранения — в прохладном, сухом месте — косметические средства могут служить в пределах рекомендованных сроков. В то же время хранение в ванной комнате с высокой влажностью и плохой вентиляцией сокращает их срок годности.

Уход за кожей:

  • сыворотки с витамином С — 3-6 месяцев

  • ретиноиды — 6-12 месяцев

  • AHA и BHA — 6-12 месяцев

  • увлажняющие и очищающие средства — до 12 месяцев

  • солнцезащитный крем — только до даты, указанной производителем

Макияж:

  • тушь — около 3 месяцев

  • жидкая подводка — 3-4 месяца

  • кремовые и жидкие тональные основы — 6-12 месяцев

  • консилер — 6-12 месяцев

  • помады — 12-18 месяцев

  • порошковые продукты — 18-24 месяца

Отдельно специалисты предостерегают: косметика с «натуральными» формулами или без консервантов обычно портится быстрее, поэтому ее нужно проверять чаще.

Дерматологи советуют регулярно просматривать содержимое косметички — именно там чаще всего скапливаются полупустые или забытые средства, которые со временем могут представлять угрозу для здоровья кожи.

Напомним, нейробиолог рассказал, как благодаря одному действию утром можно улучшить метаболизм и укрепить иммунитет.

