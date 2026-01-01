Не рискуйте кожей: дерматологи назвали 4 признака испорченной косметики

Косметика / © Credits

Использование просроченных косметических средств может представлять риск для здоровья кожи — от раздражений до бактериальных инфекций. Дерматологи отмечают: даже если продукт выглядит почти новым, со временем он может потерять эффективность или стать опасным.

Об этом сообщило издание Martha Stewart.

Врачи Чикагской клиники косметической хирургии и дерматологии — Кэролин Джейкоб и Соломия Грущак — объяснили, по каким признакам можно определить, что косметическое средство уже не стоит использовать, а также какие продукты являются наиболее рискованными после завершения срока годности.

По словам Кэролин Джейкоб, после завершения срока годности средства не проходили проверку на безопасность и эффективность. Это означает, что продукт может не работать так, как заявлено, или же вызывать нежелательные реакции.

Специалист отмечает: кожа является самым большим органом человека, поэтому уход за ней должен быть системным и безопасным. Использование свежих и правильно сохраненных средств — одно из базовых условий такого ухода.

Четыре признака, что косметическое средство испортилось

Проверяя косметичку или шкафчик в ванной, дерматологи советуют обращать внимание на такие изменения:

Изменение текстуры.

Если средство расслоилось, стало зернистым, появились комки или жировые включения, его следует немедленно выбросить.

Неприятный или нетипичный запах.

Кислый, прогорклый или металлический запах является четким признаком порчи. Особую опасность это представляет для солнцезащитных кремов, которые в таком состоянии могут не обеспечивать должной защиты от ультрафиолета.

Ухудшение эффективности.

Если макияж потерял пигментацию, а очищающие или моющие средства почти не пенятся, это свидетельствует о снижении их свойств.

Изменение цвета.

Особенно внимательными стоит быть с антиоксидантными продуктами, в частности сыворотками с витамином С. Потемнение или другие изменения цвета означают, что формула стала нестабильной.

Продукты, которые категорически нельзя использовать после окончания срока годности

Дерматологи выделяют несколько категорий косметики, представляющих повышенный риск.

Косметика для глаз.

Тушь, жидкие подводки и кремовые тени имеют водную основу и часто контактируют со слизистой. В просроченных продуктах легко размножаются бактерии, что может привести к ячменю, конъюнктивиту или раздражению. Соломия Грущак отдельно подчеркивает: если была инфекция глаз, макияж нужно выбросить даже раньше, чтобы избежать повторного заражения.

Средства с активными ингредиентами.

Сыворотки с витамином С, ретиноиды, AHA и BHA-кислоты быстро разрушаются при контакте с воздухом и светом. После окисления они становятся менее эффективными и могут вызвать раздражение.

Сыворотки после процедур и средства от акне.

Такие продукты обычно наносят на поврежденную или чувствительную кожу. Если они загрязнены или просрочены, возрастает риск инфекций и воспалительных реакций.

Врач отмечает: внезапное покалывание, жжение, покраснение или шелушение после нанесения — это сигнал немедленно прекратить использование средства.

Сколько на самом деле хранится косметика

При условии правильного хранения — в прохладном, сухом месте — косметические средства могут служить в пределах рекомендованных сроков. В то же время хранение в ванной комнате с высокой влажностью и плохой вентиляцией сокращает их срок годности.

Уход за кожей:

сыворотки с витамином С — 3-6 месяцев

ретиноиды — 6-12 месяцев

AHA и BHA — 6-12 месяцев

увлажняющие и очищающие средства — до 12 месяцев

солнцезащитный крем — только до даты, указанной производителем

Макияж:

тушь — около 3 месяцев

жидкая подводка — 3-4 месяца

кремовые и жидкие тональные основы — 6-12 месяцев

консилер — 6-12 месяцев

помады — 12-18 месяцев

порошковые продукты — 18-24 месяца

Отдельно специалисты предостерегают: косметика с «натуральными» формулами или без консервантов обычно портится быстрее, поэтому ее нужно проверять чаще.

Дерматологи советуют регулярно просматривать содержимое косметички — именно там чаще всего скапливаются полупустые или забытые средства, которые со временем могут представлять угрозу для здоровья кожи.

