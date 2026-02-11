ТСН в социальных сетях

Не рискуйте здоровьем кота: узнайте, как часто нужно обрабатывать его от блох

Блохи не знают сезонов и могут прятаться в коврах, мебели и обуви. Поэтому обработка кота от блох должна стать регулярным ритуалом.

Как часто обрабатывать кота от блох

Как часто обрабатывать кота от блох / © Pixabay

Домашним котам достаточно профилактики раз в месяц каплями или спреем, а уличным — еженедельно во время сезона активности. Главное — выбирать средство в соответствии с возрастом, весом и образом жизни животного.

Цикл жизни блох длится от 2 недель до полугода, поэтому одноразовой обработки недостаточно. Полная профилактика требует 3–4 повторных нанесений с интервалом 2–4 недели. Ветеринары советуют круглогодичную обработку, ведь даже в теплом доме паразиты быстро размножаются. Таблетки типа Bravecto обеспечивают защиту на 3 месяца.

Обработку кота следует совмещать с уборкой дома: пылесос, стирка подстилок и специальные спреи убивают 95% яиц и личинок. Это защищает шерсть и делает дом удобным для всех.

Симптомы заражения блохами:

  • Постоянное чесание, лисье пятно на шерсти;

  • Темные «перец» в шерсти (фекалии блох);

  • Утро, воспаление, вялость в тяжелых случаях;

  • Блохи также переносят ленточных глистов и могут вызывать анемию, особенно у котят.

Частота обработки:

  1. Домашний кот: каждые 4 недели каплями или спреем.

  2. Уличный: каждые 2–3 недели летом, ежемесячно зимой.

  3. После заражения: первая обработка, повтор через 14 дней, далее профилактика.

Разделка дома:

  1. Пылесосить каждый день первые две недели, мешок выбрасывать на улицу.

  2. Спреи для мебели и ковров, повтор через 14 дней.

  3. Стирка подстилок при 60°C, обработка щелей и плинтусов.

Особенности для котят, беременных и летних кошек:

  1. Котята от 8 недель — мягкие шампуни или спреи без перметрина.

  2. Беременные — только ветеринарные средства, безопасные для плода.

  3. Пожилые кошки — системные таблетки, избегая раздражителей.

Индивидуальный подход и регулярная профилактика превращают борьбу с блохами в легкую рутину и защищают здоровье вашего любимца.

