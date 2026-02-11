- Дата публикации
Не рискуйте здоровьем кота: узнайте, как часто нужно обрабатывать его от блох
Блохи не знают сезонов и могут прятаться в коврах, мебели и обуви. Поэтому обработка кота от блох должна стать регулярным ритуалом.
Домашним котам достаточно профилактики раз в месяц каплями или спреем, а уличным — еженедельно во время сезона активности. Главное — выбирать средство в соответствии с возрастом, весом и образом жизни животного.
Цикл жизни блох длится от 2 недель до полугода, поэтому одноразовой обработки недостаточно. Полная профилактика требует 3–4 повторных нанесений с интервалом 2–4 недели. Ветеринары советуют круглогодичную обработку, ведь даже в теплом доме паразиты быстро размножаются. Таблетки типа Bravecto обеспечивают защиту на 3 месяца.
Обработку кота следует совмещать с уборкой дома: пылесос, стирка подстилок и специальные спреи убивают 95% яиц и личинок. Это защищает шерсть и делает дом удобным для всех.
Симптомы заражения блохами:
Постоянное чесание, лисье пятно на шерсти;
Темные «перец» в шерсти (фекалии блох);
Утро, воспаление, вялость в тяжелых случаях;
Блохи также переносят ленточных глистов и могут вызывать анемию, особенно у котят.
Частота обработки:
Домашний кот: каждые 4 недели каплями или спреем.
Уличный: каждые 2–3 недели летом, ежемесячно зимой.
После заражения: первая обработка, повтор через 14 дней, далее профилактика.
Разделка дома:
Пылесосить каждый день первые две недели, мешок выбрасывать на улицу.
Спреи для мебели и ковров, повтор через 14 дней.
Стирка подстилок при 60°C, обработка щелей и плинтусов.
Особенности для котят, беременных и летних кошек:
Котята от 8 недель — мягкие шампуни или спреи без перметрина.
Беременные — только ветеринарные средства, безопасные для плода.
Пожилые кошки — системные таблетки, избегая раздражителей.
Индивидуальный подход и регулярная профилактика превращают борьбу с блохами в легкую рутину и защищают здоровье вашего любимца.