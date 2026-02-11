Не рискуйте здоровьем кота: узнайте, как часто нужно обрабатывать его от блох

Как часто обрабатывать кота от блох / © Pixabay

Домашним котам достаточно профилактики раз в месяц каплями или спреем, а уличным — еженедельно во время сезона активности. Главное — выбирать средство в соответствии с возрастом, весом и образом жизни животного.

Цикл жизни блох длится от 2 недель до полугода, поэтому одноразовой обработки недостаточно. Полная профилактика требует 3–4 повторных нанесений с интервалом 2–4 недели. Ветеринары советуют круглогодичную обработку, ведь даже в теплом доме паразиты быстро размножаются. Таблетки типа Bravecto обеспечивают защиту на 3 месяца.

Обработку кота следует совмещать с уборкой дома: пылесос, стирка подстилок и специальные спреи убивают 95% яиц и личинок. Это защищает шерсть и делает дом удобным для всех.

Симптомы заражения блохами:

Постоянное чесание, лисье пятно на шерсти;

Темные «перец» в шерсти (фекалии блох);

Утро, воспаление, вялость в тяжелых случаях;

Блохи также переносят ленточных глистов и могут вызывать анемию, особенно у котят.

Частота обработки:

Домашний кот: каждые 4 недели каплями или спреем. Уличный: каждые 2–3 недели летом, ежемесячно зимой. После заражения: первая обработка, повтор через 14 дней, далее профилактика.

Разделка дома:

Пылесосить каждый день первые две недели, мешок выбрасывать на улицу. Спреи для мебели и ковров, повтор через 14 дней. Стирка подстилок при 60°C, обработка щелей и плинтусов.

Особенности для котят, беременных и летних кошек:

Котята от 8 недель — мягкие шампуни или спреи без перметрина. Беременные — только ветеринарные средства, безопасные для плода. Пожилые кошки — системные таблетки, избегая раздражителей.

Индивидуальный подход и регулярная профилактика превращают борьбу с блохами в легкую рутину и защищают здоровье вашего любимца.