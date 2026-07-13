Не садите это растение возле дома: куст, которого украинцы боялись веками

Какое растение нельзя сажать возле дома / © Фото из открытых источников

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Бузина давно занимает особое место в украинской народной культуре. Этот куст одновременно уважали и опасались. Наши предки верили, что у него особая сила, поэтому высаживать его непосредственно возле жилья не рекомендовали. С бузиной связано немало легенд и примет, передававшихся из поколения в поколение. Об этом пишет ресурс «Радио трек».

Почему бузину не советовали сажать рядом с домом

В народных верованиях бузину часто называли необычным растением, которому приписывали мистические свойства. Считалось, что она способна накапливать негативную энергию, поэтому ее пытались не сажать у входа в дом, под окнами или рядом с местами отдыха.

Наши предки были убеждены, что такой куст может приносить ссоры, неудачи, болезни и другие неприятности. Именно поэтому к бузине относились с большим уважением и без насущной необходимости не трогали её.

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Почему бузину почти никогда не вырубали

Несмотря на многочисленные опасения, куст не спешили уничтожать. Существовало поверье, что беспричинная вырубка бузины может навлечь на человека беду. Перед тем как срезать растение, некоторые даже просили у него прощения или соблюдали определенные народные обряды.

Такие традиции были распространены во многих регионах Украины и свидетельствовали об особом отношении к природе.

Где, по народным представлениям, бузина приносила пользу

Интересно, что за пределами двора отношение к бузине было совсем другим. Ее нередко оставляли на окраине усадьбы, у заборов или на границе участка.

Верили, что там куст становится своеобразным защитником дома, отгоняет злых духов и не позволяет отрицательной энергии проникнуть в дом. Также в народе существовало поверье, что бузина может отнимать человеческие болезни и невзгоды.

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Что говорит современная наука

Никаких научных доказательств того, что бузина приносит несчастье или негативно влияет на жизнь людей, нет. Напротив, растение известно своими декоративными свойствами, а его цветы и ягоды широко используются в народной медицине и кулинарии после правильной обработки.

Однако народные приметы остаются важной частью украинского культурного наследия и помогают лучше понять мировоззрение наших предков.

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